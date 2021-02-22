7.28上環衝突　數百示威人士未離場　23被捕者涉參與暴動案開審

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-22 15:11

前年7月28日的中上環遊行演變成警民衝突，24人被控暴動罪，其中2名被告分被加控襲警和無牌管有無線電通訊器具，23名被告否認所有控罪，案件今（22日）在西九龍法院開審。控方開案陳辭指，數百名示威者在警方警告離場下，仍佔據德輔道西等道路，與警方對峙期間更築起路障並朝警員投擲催涙煙等雜物，有共同犯罪計劃，並以親身、協助和教唆他人參與暴動。

被告依次為：張智麟（21歲，無業）、陳梓康（28歲，學生）、鍾泓洋（20歲，學生）、徐慶鈞（20歲，理髮師）、陳希雋（24歲）、崔耀明（21歲，學生）、林少峰（24歲，售貨員）、蔡澤新（40歲，技術員）、楊智昇（20歲，學生）、林勝如（19歲，文員）、黃頌恩（22歲，學生）、黃錦珊（20歲，文員）、李少康（21歲，學生）、周錦濤（18歲，無業）、莫卓輝（33歲，文員）、黃飛鴻（19歲，無業）、簡健煌（24歲）、張嘉聰（20歲，學生）、譚詩妙（23歲，文員）、羅萬泳（22歲）、蔡寶如（23歲）、譚伊婷（25歲，文員）、陸映慧（27歲）、黃柏賢（21歲，學生）。

部份被告另涉襲警及管有對講機等

控罪指，他們前年於7月28日在西邊街和皇后街之間近德輔道西一帶，與其他人參與暴動。第15被告徐慶鈞另被控無牌管有無線電通訊器具罪；第4被告莫卓煇則另被控襲擊總督察鄧智兆。第17被告簡健煌早前認罪，其餘23人則否認所有控罪。控方建議法庭若裁定被告暴動罪脫，則考慮交替的參與非法集結罪。

警方下午5時開始呼籲示威者離開

控方開案陳辭指，案發當日下午3時遮打花園正在舉行獲警方發出「不反對通知書」的公眾集會，惟大批人士違反警方訂明的條件，離開遮打花園，朝着中聯辦方向步行。警方遂設防線，防止示威者前往中聯辦。警方在下午5時半至7時，使用擴音器及展示旗幟警告示威者離開，但示威者數目不斷增加，繼續與警方防線對峙，又設置路障等。

24名示威者在現場被制服

警方期後向示威者推進並施放催淚煙驅散，但數百名示威者雖然有逐步後退，但仍繼續佔領德輔道西馬路，更趁警方在行動暫緩時向警方防線進迫，更將卡板和催淚煙推向和踢向警方防線等。警方在晚上近8時，展開清場和拘捕行動，並24名被告制服，及後在他們身上搜出頭盔、防毒面罩、𠝹刀等物件。

有證據指其中11名被告疑有作出參與暴動行為

控方指控各被告以親身參與、協助及教唆他人參與暴動，以及共同的犯罪計劃3個方式參與暴動，並有直接證據證明其中11名被告參與暴動時的行為，如站在示威者防線前排與警方對峙和投擲雜物，以及在鄰近港鐵站等使用個人八達通的交易紀錄。

案件編號：DCCC871/2019

2019年7月28日港島區遊行的情況。(詳看下圖)