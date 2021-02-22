老師涉非禮男生 包括搔肚臍及在乳頭上打圈　官不信遭誣衊裁罪成

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-22 15:24

中學英文老師涉嫌在校內不同情況下，趁機非禮3名男學生，包括搔肚臍後稱對方體毛濃密、以手指在學生的乳頭打圈。男教師否認5項非禮罪受審。雖然他辯稱遭兩名與他關係欠佳的老師，聯同3名事主誣衊，但法官今日（22日）裁決時認為，若如他所言，3名事主必要進行編劇、演練，又要在2至3年間牢牢記住情節，直指說法不可信，裁定他其中兩項非禮罪成。案件押後至3月15日，以等候感化、社會服務令及心理報告，期間要還押。

被告吳浩楠，35歲，否認於2015至2017年間，在校內非禮3名當時約15歲至16歲的男學生。

被告聲稱被誣衊不被接納

被告在審訊時辯稱，因為與校內兩名老師關係欠佳，二人利用涉案3名事主誣衊他。法官裁決卻認為其說法削足適履，若要達成有關計謀，3名事主要進行編劇、綵排及演練，並要在2至3年間仍牢牢記住情節，亦要冒妨礙司法公正，及宣誓下在法庭作假證供的風險，說法並不可信。

接納其中兩名事主口供

法官信納事主X及Y的證供，認為事主Z的證供可信但不可靠，並指Z在涉案時段因分數問題，非常憎恨被告，加上在第二次侵犯事件中，當在場有其他學生時，Z未有移開身體或以眼神表達不滿，反而在第三次侵犯事件中，在二人獨處時卻有反抗。法官認為Z的證供或有誇大及遺漏，最終裁定針對X及Y的控罪罪成。

被告已被解僱

辯方求情指，被告在被捕後已遭解僱，雖然他自小立志成為教師，原本前途一片光明，但相信將無法再執教鞭。辯方續指，本案情節屬較輕微，亦不涉撫摸陽具等較敏感的性器官，望可輕判。

案件編號：DCCC 578/2020