教師涉非禮3男生　邊傾談邊伸手搔事主肚臍　然後說體毛濃密

中學英文老師涉嫌在校內不同情況下，與分別與3名男生單獨相處時乘機非禮，老師否認5項非禮罪，案件今(18日)在區域法院開審。控方開案陳辭透露，其中一名男生與被告聊天時，遭被告伸手入毛衣下，在其乳頭上打轉，該男生因被告是老師，又擔心英文成續受影響，繼續與被告傾談約10分鐘；亦有事主遭被告摸肚臍後，被指體毛濃密。

被告吳浩楠，35歲，否認於2015至2017年間，在校內非禮3名當時年約15歲的男學生。

事主X被摸肚臍不懂反應

控方案情指，事主X在2015年4月在被告所教的中學讀中三，他下課後在學校一房間內溫習，當時只有他一人，被告卻入房內與他聊天，期間並伸手入其衣服內，並搔X的肚臍，被告把手收回後指X的體毛濃密，X不懂得反應，並繼續與被告傾談數句，至被告離開後，X繼續在房內做功課。

X數日後有向同學提及，但指因被告是老師，故未有報警。直至2016至2017年間，X得知被告因涉侵犯他人受查時，才向校方舉報事件。

邊與Y聊天邊在其乳頭打轉

另一名事主Y，則在2016年1月20日上畢英語提升課時疑遭被告侵犯。Y當天在活動完結後仍在活動室內，當時所有同學都已離開，被告把門鎖上，並叫Y一同坐在沙發上，被告後來把房間的燈關掉，並伸手入Y的毛衣下，手指在其乳頭打圈，並邊與Y聊天，Y感尷尬但又擔心英文成績受影響，故與被告繼續交談，被告並有摸其大腿。約10分鐘後，Y以時間不早為由離開，被告張開雙臂擁抱Y約10秒。

Y雖覺事態嚴重，但因憂慮英文成績會被改動，直至2018年才向校方交代事情。

事主Z遭摸大腿內外側

第三名事主Z在就讀中四至中五受到侵犯。約於2016年11月，Z因英文不合格，在校內一房間內與被告討論其成績，當時只有他們二人，被告關上門並叫Z坐在沙發，期間被告摸Z有腿的內外側，又將臉靠近Z的臉，更把手放到Z的肩膊，Z欲離開，被告張開雙臂擁抱，Z在不情願下照做。

2017年3月，Z上被告的英文課時，被告用背部靠近Z，並把身體及私處壓向Z的背部2至3秒，但因被告是其老師，故Z沒有反抗。

遭被告隔衣服摸乳頭

同年4月，Z在補默書後獨自在禮堂時，被告走近他，並伸手入其胸袋，隔著衣服摸Z的乳頭3至4秒，Z擋開並叫被告停止，被告問Z是否不喜歡，Z答是，被告卻說：「即使你不喜歡，我仍會繼續找你。」Z之後把事件告知老師及社工。

向Z稱我並非如所想

同年6月，Z在禮堂見到被告，被告對他說，若有事令Z誤會誠心向Z道歉，又說：「我並非如你所想。」Z後來得知被告遭學校暫停教學職務1年，至2018年6月再重執教鞭，Z擔心被告會再傷害其他人，故向學校管理層反映。

案件編號：DCCC578/2020