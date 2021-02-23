撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-23 15:10

新冠肺炎疫情反覆，去年底英國更爆出變種病毒，港府在德國、法國等地對英國載客航班實施禁飛令後亦宣布跟隨，至今（23日）禁飛令已生效兩個月。過千港人因此滯留英國，回家團圓無期，在異鄉渡過了冷冰冰的農曆新年。 有以工作假期簽證到英國打工的港人，月初得悉妹妹因罕見病突然病危入院，現正於深切治療病房接受治療，她急須返港探望至親，惟禁飛令下令她無法入境。她多次向入境處和衞生署查詢，卻遭港府拒諸門外，只能取道杜拜轉機，惟每天均憂慮港府突然對杜拜「落閘」，直斥港府對港人水深火熱的情況冷眼旁觀，甚至在此危急時期勸籲她不要返港，她促請港府派包機接載滯英港人回家，並提供適切援助。 保安局回覆《香港01》查詢表示，接獲約800名港人求助和查詢，強調已為他們提供可行的協助，但明言暫未有放寬禁令的消息，亦無正面回應會否考慮派包機到英國接載港人。

文小姐（中）在Whatsapp群組得悉有滯英港人同樣在杜拜「過冷河」再回港，慨嘆在港府袖手旁觀下，港人只能互通消息、互相扶持。圖為文小姐與滯英港人在杜拜相遇。（受訪者提供）

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「我個妹未必等到我40幾日」

以工作假期簽證到英國打工的文小姐本月初收到家人通知，妹妹突然患上罕見的「自體免疫腦炎」，短短五日內，由健康的少女變成危殆病人，更一度心臟停頓須接受搶救，現時陷入昏迷，留醫深切治療部。

現時政府禁止返港前21日曾逗留英國超過2小時的居民上機回港，惟一方法是在第三地「過冷河」21日，到港後再於指定酒店隔21日。

文小姐決定回港探望妹妹，惟十分擔心時間太長，「我個妹未必等到我40幾日。」情急之下致電入境處求助，希望當局能酌情豁免，讓她能入境本港，惟當局僅着她尋求衞生署協助。可是文小姐引述衞生署回覆指，「嗰21日基本上都冇得豁免㗎喇，亦都唔係佢哋負責，叫我問返入境處。」她再把出世紙、妹妹的醫生證明等電郵至入境處，得到的回應卻是要向衞生署查詢。

面對妹妹病危，卻被港府「當波咁踢」，文小姐慨嘆與港府求助時亦難忍傷痛的眼淚，「我個妹危殆啊而家，我希望返到去起碼都見到佢」，惟當局卻勸她打消回港的念頭。她對此深感無助，最終花費逾萬元，從杜拜中轉返港，「過冷河」的21日住宿便要8,000元，連同機票和生活費等，額外的支出近1.5萬元，她無奈嘆道，其積蓄不夠，幸得親友借錢才熬過此關。

文小姐直斥港府「真係覺得好荒謬，有乜理由一個政府會唔畀自己嘅市民入境」。

倡港府派包機接載滯英港人回來

不少在英國的港人亦感無助。文小姐表示，得悉有肺癌患者藥物耗盡，卻未獲補給，生命危在旦夕，亦有港人在英國驚恐症發作、年輕人「彈盡糧絕」，無法支撐未來的生活。文小姐坦言，身處英國的港人只能自救，在同樣滯英的觀塘區議員畢東尼協助下，大家在Whatsapp群組互相幫忙，分享轉機回港路線圖，並互相噓寒問暖。

她表示，Whatsapp群組「爆咗至少3個」，估計有過千港人滯留英國，返港之日遙遙無期，「真係覺得好荒謬，有乜理由一個政府會唔畀自己嘅市民入境。」她對港府冷眼旁觀深感憤怒和失望，促請港府能早日派包機接載仍在英國的港人返回家園，並提供適切的援助。

梁先生指，內地近日已對英國重新開關，港府卻未有動靜，質疑港府背後的防疫理由是否有科學根據。

若本周無消息 最終要取道泰國或杜拜返港

另一名滯英港人梁先生表示，他於12月中因公司事務和私務飛英國，未幾便傳出港府下禁飛令，他以為當英國疫情緩和後，港府便會放寬禁令，可是事與願違，儘管因為英國已開始為國民進行大規模疫苗接種計劃，令疫情由上月每日逾6萬宗確診個案，急跌至現時僅約1萬宗，港府卻仍未開關，形容任由港人在英國自生自滅。他多次去信衞生署要求為放寬禁令訂下標準和時間表，至今卻音訊全無。

從事凍肉進出口業的梁先生指，公司有不少項目因為他的滯留未能推進，急須回港處理，每周寄望港府公布新消息，惟全部落空，若港府本周內仍未有最新措施，將跟隨其他港人取道泰國或杜拜返港。他表示，內地近日已對英國開關，港府卻未有動靜，質疑港府背後的防疫理由是否有科學根據，他強調自己並非要求港府派包機接載，只希望當局能酌情處理滯英港人的個案，甚至要與去年港府派包機接載滯留秘魯港人一樣，自行承擔費用，只要能重返家園便可。

保安局：至今接獲約800名港人查詢及求助

在英國攻讀碩士的商科生陳先生指，原定12月20日返港，惟其病毒檢測證明未能及時出報告，令他錯過返回香港的航班，滯留英國至今。當時他大學的宿舍居住期屆滿，未有落腳地，只能暫時寄居朋友家中，再找地方暫住，惟他帶到英國的資金有限，需要靠家人匯錢接濟，壓力沉重。其在港的家人和女朋友多番向入境處查詢，惟至今仍未有正面回覆。

保安局回覆《香港01》查詢表示，至今接獲約800名港人查詢及求助，已即時提供相關資訊，及按其意願提供可行協助，亦會在有需要時聯絡中國駐當地領事館，而入境處已經將最新求助情況向相關政策局及部門反映。至於何時放寬禁航令及會否考慮派包機到英國，保安局和食衞局均無正面回應，僅重申港府本月10日已公布維持對英國禁飛的限制措施，並在有需要時或可行情況下適當調整。

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