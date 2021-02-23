梁子超：倘本港疫情受控　檢疫措施不放鬆　可包機接滯英港人回港

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-23 07:30

香港對英國「禁飛令」已發出兩個月，不少港人滯留在當地。有受影響的港人反映，無法入境香港探視病危的在港家人，甚至有癌症病人的藥物已耗盡。 翻查資料，政府過去多次派出專機到其他地方接載港人，而澳門在本年初，亦曾協調客機接載因疫情滯留海外的居民返回澳門，當中包括英國等高風險地區。呼吸系統專科醫生梁子超認為，若本港新年後的疫情受控，可考慮包機接送相關港人回港。

本港由在12月22日凌晨起，禁止英國載客航班抵港，所有過去14天曾於英國逗留超過兩小時的人士，包括港人亦禁止登上來港航班。（資料圖片/余俊亮攝）

港府在去年12月21日宣布，由12月22日凌晨起禁止英國載客航班抵港，所有過去14天曾於英國逗留超過兩小時的人士，包括港人亦禁止登上來港航班。「禁飛令」已生效兩個月，受此措施影響，不少港人滯留當地無法回港。

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政府曾多次包機

翻查資料，政府過去有多次包機行動，例如接載滯留在湖北、日本、秘魯、巴基斯坦、印度等的港人到港。例如在去年2月，政府曾安排3架包機到日本，接載鑽石公主號郵輪上350名港人、緊密接觸者回港；在去年4月，政府亦曾接載滯留秘魯的港人返港，乘客需自行付費，期間接載了約65人。

澳門在今年1月，曾派出專機接戴因疫情滯留海外的居民返澳。（澳門新聞局圖片）

澳門今年初派機接載滯留海外居民

而在澳門，當地在1月份，曾協調客機接載因疫情滯留海外的居民返澳。澳門政府居中協調，澳門航空其後安排了兩架商務客機前往日本東京，接載約百位居民回澳，乘客分別在10多個國家出發，例如英國、意大利、西班牙、瑞士、法國等。

翻查資料，該次行動中，本來要接送115名澳門居民，但一人在英國的檢測因呈陽性未能登機，餘下的 109人分別由英國或其他國家回澳。

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呼吸系統專科醫生梁子超指，若本港新年後的疫情受控，可考慮包機接送相關港人回港。（資料圖片）

專家：可考慮包機接送

呼吸系統專科醫生梁子超認為，若本港新年後的疫情受控，可考慮包機接送相關港人回港。他又指，現時有港人為了回港，會從英國到達其他地方，停留一定時間後再轉機來港，「咁樣轉機，其實都會增加一定風險，如果能夠安排，可以考慮安排直接包機。」

不過梁子超強調，無論檢測及檢疫安排，全部都不能放鬆，以防「走漏」變種病毒。他建議，若可安排包機，回港人士上機前應持有陰性報告，在機上亦要佩戴口罩，他們回港後亦要做檢測，並在酒店檢疫21天。

他又指，現時對於變種病毒的認知已開始增加，若本港疫情並非特別嚴峻，政府應考慮有序接送他們回港。他認為，除了涉及人道問題外，參考全球的安排，亦是地區或國家對公民的責任。