疫苗接種｜消息：BioNTech疫苗最快周四抵港　首100萬劑德國出發

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【科興、BioNTech疫苗預約接種】港府向不同藥廠購入新冠肺炎疫苗，當中包括德國BioNTech/內地復星的mRNA疫苗，據了解，首100萬劑疫苗最快於本周四（25日）抵港。

早前該公司透露，供港疫苗於德國生產，將由美因茨和馬爾堡運送來港。

▼３圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

消息指，BioNTech疫苗最快於本周四（25日）抵港。早前BioNTech表示，首批供港疫苗從德國的製造網絡（美因茨和馬爾堡）運送到港，而疫苗的支援廠房是設於德國布雷納的Dermapharm廠房和設於勞普海姆的Rentschler Biopharma廠房。復星早前亦指，由德國運送疫苗到港需時48小時，抵港後會將疫苗由機場運到中央儲存倉。

政府早前稱，BioNTech的100萬劑疫苗會在2月底抵港，將會是第二款來港的新冠疫苗。

▼科興、BioNTech/復星疫苗　港九新界接種地點名單▼

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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▼科興疫苗由內地發貨供港▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

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