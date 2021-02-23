新冠疫苗｜高官接種科興引疑雲　何栢良批假訊息：轉幼針無咁痛

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-23 12:00

特首林鄭月娥昨日（22日）率領一眾高官接種疫苗，成為本港「第一人」，但由於使用的針管有異，有網民質疑並非科興疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（23日）早在商台節目稱，網上的質疑是「假訊息」，高官接種必定是科興疫苗，但該疫苗有兩款包裝，高官接種的針劑經「特別安排」，「估計呢啲尊貴人士特別怕痛，所以用胰島素幼針，直徑比較幼，感覺上無咁痛。」他相信市民接種的，是另一款獨立包裝、可直接注射的科興疫苗。 被問到60歲以上長者應接種哪款疫苗，何栢良直言「一定係揀復星／BioNTech疫苗」，因科興疫苗暫未有數據顯示對這年齡層防重症的有效率。

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對於有人質疑官員接種的不是科興疫苗，何栢良稱屬假資訊，因為直播片段顯示該疫苗毫無疑問是科興疫苗。他解釋，科興疫苗有兩款包裝，一是預先將針劑放入針筒，直接拔出便可接種；另一款是「多劑量樽」，接種人員要揭開橙色的樽蓋，抽出適當份量針劑才接種。

昨日官員接種的是多劑量樽，「估計呢啲尊貴人士特別怕痛，所以用胰島素幼針，直徑比較幼，感覺上無咁痛。」他相信昨日的針劑屬特別安排，市民接種時不會使用胰島素幼針，因為工序較麻煩，而且抽出的疫苗份量可能出現誤差，獨立包裝較方便、快捷和安全。

何栢良續說，澳門特首賀一誠接種的是國藥疫苗，注射的醫護直接拆開紙盒便為他注射，沒有特別安排，「佢打嗰支就係市民打嗰支針，係咁粗就咁粗。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

被問到疫苗的時效，何栢良稱要足夠時間觀察才可判斷。外國第一、二期臨床研究中，或有數百人已接種半年或以上，研究人員會為他們定期抽血檢查抗體水平。而在現實世界，研究人員需觀察有暴露病毒風險的市民，用統計方法計算。

倡長者接種復星/BioNTech疫苗

流感滅活疫苗的時效約為半年至一年，何栢良相信新冠疫苗的時效相若。他認為核酸疫苗時效較長，因數據顯示接種人士有細胞免疫，即有免疫記憶，有效期會更長。他不建議市民自行驗血檢查抗體反應，指市民可參考世界各地數據。

何栢良又稱，科興疫苗臨床有效率約為50%，而復星／BioNTech的有效率為95%，若以1萬人計算，接種兩款疫苗後，發病的人數分別為5,000人和500人，「係以倍數計」。他又指，科興預防重症的數據未足以作準，但相信遠高於50%。至於60歲以上長者應接種哪款疫苗，他直言「睇數據，一定係揀復星／BioNTech疫苗」，因科興疫苗暫未有數據顯示對這年齡層防重症的有效率。

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