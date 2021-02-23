新冠疫苗｜6紀律部隊首長率114名人員接種科興疫苗　望起示範作用

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-23 19:06

新冠疫苗接種計劃本周五（26日）開始，中央圖書館疫苗接種中心今日試業，為200多名優先群組人士接種，包括114名紀律部隊人員。6名紀律部隊首長都有打針，認為部隊人員經常接觸市民，接種後可加強自己及市民保障。入境處處長區嘉宏及海關關長鄧以海，更感謝中央政府協助運送疫苗到港。

紀律部隊屬接種疫苗的優先群組，警務處處長鄧炳強聯同前線警員共20人到場接種，對同事得到疫苗保護感開心。他形容，警員執行職務時更安心，市民都放心，打針後亦無不適。

飛行服務隊總監胡偉雄亦表示，有前線同事執行救援工作時，曾接觸確診患者，「要保護自己，咁先保護到市民」。至於接種內地科興疫苗的原因，他認為，每隻疫苗都有保護作用，即使同事無打針，工作安排上跟以往都無分別。飛行服務隊今日共有14人打針。

消防處兩間消防局曾經爆發新冠肺炎疫情，處長梁偉雄（中）認為部門是抗疫第一線，打針有助降低受感染風險。（盧翊銘攝）

葵涌及青衣南消防局曾經爆發疫情，消防處處長梁偉雄指，該處今日有20人打針，認為抗疫工作非常重要，紀律部隊都要身先士卒，消防處更加是抗疫第一線，緊急部門有感染風險，接種疫苗可將風險壓低。

入境處處長區嘉宏指，全球疫苗供應緊張，港府能安排安全有效的疫苗抵港並不容易，感謝中央政府，將首批100萬劑科興疫苗送港，形容疫苗「對（香港）復甦打強心針」，又對科興疫苗有信心，否則都不會接種。該處今日有20人，包括4個公會主席及口岸人員打針。

鄧以海亦感謝中央政府支持，認為社區接種率高可達致群體免疫。（盧翊銘攝）

海關關長鄧以海亦感謝中央政府先運送100萬劑疫苗到港，令疫苗接種計劃順利開展，希望帶頭接種起示範作用，越多市民接種便起群體免疫。他打針後無不適，其他19名同事包括口岸、海域行動課及調查人員等。他指海關會盡力便利疫苗到港。

懲教署署長胡英明指，今日有20名懲教署醫院及押解在囚者到醫院的同事打針，認為同事反應踴躍，他自己注射後都無不良反應，打針後的懲教人員除了保障自己，亦保護在囚人士，署方會鼓勵其他未接種人員打針。