新冠疫苗｜周二起可預約　3張圖睇晒3款疫苗、接種中心及副作用

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-22 21:54

新冠疫苗接種計劃本周開始，預約系統周二（23日）凌晨0時起便會開放預約。5類優先人士可從4個途徑接種，包括疫苗接種中心、私家診所、普通科門診及院舍，最快周五（26日）開始打針。下文列出優先群組、疫苗保護率、常見副作用及處理方法，儲低三張圖，看清科興疫苗、BioNTech/復星復必泰及阿斯利康/牛津大學疫苗分別、接種中心地址及副作用應對方法。

常見副作用及處理方法

香港藥劑師學會及香港疫苗及旅遊醫學會日前召開記者會，提到若干可能出現的副作用，較常見的包括發燒、頭痛、注射部位疼痛、疲倦等，部分情況如有需要，可考慮服用撲熱息痛，即止痛退燒藥。

學會指，一般副作用未必需求醫，嚴重副作用亦屬罕見，但如持續發高燒、注射位置疼痛加劇、持續口腫臉腫等，甚或對副作用感到擔心或持續數天，就應盡早求醫。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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五類優先接種群組

1. 醫療機構及抗疫人員

2. 60歲或以上人士、陪同70歲接種者的兩名同行者

3. 安老院舍及殘疾人士院友及員工

4. 提供公共服務人員，如處理環境衛生、廢物、污水、渠務、街市潔淨、紀律部隊及郵政人員

5. 跨境運輸口岸、港口工作人員、機組人員、跨境司機、陸路船員、漁民等

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

市民可到哪裡接種？

1. 分佈18區的29間疫苗接種中心

2. 1,500間私營醫療機構的診所，涉及1,200名私家醫生

3. 醫院管理局18間普通科門診

4. 安老及殘疾人士院舍

29間疫苗接種中心選址，大多位於體育館，當中有15間由私營醫療機構營運，5間位於私家醫院的醫院範圍，7間由醫管局經營，香港大學及衞生署會各營運一間。中心會運作最少6個月，將視乎疫苗抵港日期、數量等因素分階段啟用。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

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▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼

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▼2.22立法會部分議員接種科興疫苗▼

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疫苗接種中心供應哪款疫苗？

每間中心只會有一款疫苗，24間中心供應復星／BioNTech疫苗，而九龍灣體育館、天水圍天輝路、中央圖書館、官涌體育館、沙田源禾路體育館會供應科興疫苗。

市民何時可預約及接種？

市民今晚午夜起可開始透過網上預約、到郵局或於屋邨辦事處

市民接種當日需帶身份證，選擇接種兩劑疫苗的時間。5間社區疫苗中心及醫管局轄下的普通科門診，將於周五（26日），為優先群組人士接種科興疫苗，3月初會安排私家醫生注射科興疫苗。

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接種疫苗當日流程如何？明文件，並出示預約通知的短訊或影印本，然後到資訊區觀看短片及單張了解疫苗。市民同意接種，便需在單張上打剔。接種後，市民需等候約15至30分鐘，以防出現過敏反應。

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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