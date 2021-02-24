K11 Musea名潮食館6名食客染疫　5人同時段午飯　食肆需強檢

撰文： 鄭翠碧 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-24 18:13

新冠肺炎疫情持續，本港今天（24日）再增17宗確診，當中16人屬本地感染，今天一名確診者、5名初步確診者都曾經到過K11 Musea名潮食館用餐，衞生防護中心認為該食肆內有傳播出現，會要求食肆員工、食客強制檢測。

K11 Musea名潮食館6名食客染疫，確診者來自4個不相識的群組，食肆需強制檢測。 （余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今天一名確診者在2月18日曾到K11 Musea名潮食館吃午餐，時間大概是當天12時許，另亦有5名初步確診者於2月19日曾到該食肆用膳，而且時間十分接近，均是在下午1時至2時左右。

5名初步確診者是來自三個群組，第一個群組在麼地道的尖沙咀中心上班，當中3人初步陽性；第二個群組是九龍醫院資訊科技部員工及其3名同事，當中1名資訊科技部員工初步確診；第三個群組是一名住在大角咀維港灣的退休人士及其家人，當中該名退休人士初步陽性。

張竹君稱，該食肆在2月18、19日「有啲傳播」，雖然暫時未見員工染疫，但短時間幾個不相識的群組都有「中招」，擔心傳播已經發生，會要求食肆員工及在2月18日後到訪的人士需強制檢測。

記者在現場所見，名潮食館於下午已拉閘未有營業，商場職員稱今日安排清潔人員消毒餐廳附近範圍，稍後亦會於店內進行消毒。

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