撰文: 何文翰 最後更新日期: 2021-02-24 14:55

印度媒體2月23日報道,印度研究人員從國內搜集的樣本中發現7,684種引起新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的病毒SARS-CoV-2的變種基因組。

《今日商業》(Business Today)23日報道,海得拉巴(Hyderabad)細胞和分子生物中心(Cellular and Molecular Biology,CCMB)的研究「SARS-CoV-2 genomics: An Indian perspective on sequencing viral variants」指出,印度一些最近發現的棘蛋白特變值得關注,包括N439K、N440K、Q493K及 E484K,因為它們容易免疫逃逸,這可幫助病毒逃避免疫反應,對療法和疫苗可能有嚴重的後果。

其中,在安得拉邦(Andhra Pradesh)的42%樣品中發現了N440K;在馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)的3個樣品中則發現E484K。

研究人員警告,在頭61種印度病毒變種中,一些變種是增強病毒傳染性或免疫逃逸的強力候選者。