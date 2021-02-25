廉署起訴渣打銀行客戶主任及其母　涉擅代客戶轉賬騙逾4千元佣金

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-25 15:15

廉政公署昨日（24日）落案起訴渣打銀行一名客戶拓展部主任，及其任職酒樓經理的母親，控告他們涉嫌透過安排母親的同事及茶客，共5人在渣打銀行開設支薪戶口後，母子二人在未獲授權下轉賬數筆款項，令兒子因而獲發額外季度佣金共4,520元，涉串謀詐騙銀行佣金。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待明日（26日）在東區裁判法院答辯。

廉政公署。（資料圖片）

兩名被告包括︰林其鋒（30歲），渣打銀行客戶拓展部主任；及其母親即張佩君（56歲），金御海鮮酒家分店經理，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。

案情指，林其鋒於案發時是渣打銀行的客戶拓展部主任，派駐到中環一間分行負責為顧客開設戶口。若客戶使用新開設的戶口支薪，相關薪酬金額將會計入林其鋒的業績，以計算其季度佣金。

林其鋒的母親張佩君是酒樓金御中環分店的分店經理，負責處理前線員工的支薪安排。該酒樓沒有規定員工須在某指定銀行開設戶口支取薪金。

控罪指，林其鋒及張佩君涉嫌於2017年4月11日至12月18日期間，一同串謀詐騙渣打銀行，不誠實地促使個別人士在銀行開設戶口，以及未經授權將款項轉入和轉出該些戶口，從而提高用作計算林其鋒季度佣金的銷售額。

廉署調查發現，張佩君4名同事及金御一名茶客，據悉被促使在渣打銀行開設戶口。於未經該5名戶口持有人授權的情況下，數筆款項由張佩君的個人戶口轉賬至該5個戶口，其後又再被轉出有關戶口。林其鋒則因而獲發額外季度佣金共4,520元。

渣打銀行及金御在調查期間提供全面協助。

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