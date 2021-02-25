沙田醫院85歲老翁住院期間感染退伍軍人病　情況嚴重　源頭未明

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-25 20:46

衞生防護中心今晚（25日）公布，正調查沙田醫院內一宗退伍軍人病個案。患者有長期病患，由2月19日起，出現發燒、咳嗽及黄痰，臨床診斷為肺炎，現時情況嚴重，中心正追蹤病人的接觸者，包括醫院的職員和病人，並展開醫學監察。 沙田醫院發言人則表示，該名病人早前入住內科及老人科病房，前日（23日）確診，衞生防護中心將於明日（26日）視察有關病房，及收集水樣本化驗，感染源頭現時仍在調查中。

衞生防護中心指，一名85歲有長期病患的男子，於2月1日因應健康狀況，入住沙田醫院。該病人於2月19日出現發燒、咳嗽及黄痰，臨床診斷為肺炎，現時情況嚴重，其尿液樣本經化驗後，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。中心初步調查顯示，病人於潛伏期內沒外遊。

衞生防護中心今晚（25日）公布，正調查沙田醫院內一宗退伍軍人病個案。(資料圖片)

中心表示，正聯同沙田醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，將從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。



中心正追蹤病人的接觸者，包括該院職員和住院病人，並將對他們展開醫學監察，並已向職員和住院病人，提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口，調查仍在進行中。

中心提醒，退伍軍人桿菌可存在於多種環境，適合在攝氏20至45度的溫水生長，可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

沙田醫院發言人表示，病人現於威爾斯親王醫院接受治療，情況嚴重，與該名病人同一時期入住該病房的病人，會接受醫學監察。發言人指，沙田醫院已在有關病房，採取一系列預防及改善措施，包括暫時停用有關洗手盤水龍頭； 及於洗手盤水龍頭和浴室花灑頭加裝特定規格過濾器，亦已依既定程序向醫院管理局總辦事處呈報事件。