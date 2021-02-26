聲稱經營調理農務美甲店　兩男女涉串謀騙防疫抗疫基金11萬

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-26 14:47

一名男子涉兩度向政府申請「防疫抗疫基金」，涉款合共11萬元，包括聲稱營運一間名為「調理農務公司」的美甲店。惟警方收到轉介，調查發現男子沒有經營涉案店舖。而一名美甲店女東主，則同意讓男子拍攝她的美甲店，申請資助。該名男子和女東主被控串謀欺詐、提供虛假資料以誤導警務人員罪等共3罪，案件今(26日)在東區法院提堂。兩人暫毋須答辯，案件押後至4月12日再訊，期間兩名被告准繼續保釋。

兩名被告分別為李鈺楠(42歲)和余淑芳(36歲，女)。李被控1項斯詐罪，指他於去年3月23日至5月25日，向政務司司長辦公室人力資源規劃及扶貧統籌處職員作虛假聲稱，即零售業資助計劃的申請資料準確無誤。而申請資料聲稱李於2020年1月1日前，於大角咀埃華街大眾樓某單位，營運一所電子產品零售的「易搵公司」，而符合防疫抗疫基金的申請資格，致使該處職員向李發放8萬元的資助。

兩次申請聲稱經營美甲店

李和余亦控1項串謀詐騙罪，指兩人於去年5月10至7月15日，向政務司司長辦公室人力資源規劃及扶貧統籌處職員，以及其代理人羅兵威永道諮詢服務有限公司職員作虛假聲稱，即美容院、按摩院及派對房間資助計劃的申請資料準確無誤。而申請資料聲稱李於2020年4月10日前，在大角咀埃華街大眾樓同一單位，營運一間名為「調理農務公司」的美甲店，而符合防疫抗疫基金的申請資格，致使該處職員向李發放3萬元的資助。

余涉虛報未把單位借予他人申請計劃

余亦被控1項提供虛假資料以誤導警務人員罪，指她於去年8月27日在荃灣新界南交通總部的會見室內，明知地提供虛假資料，即從來沒有把余位於荃灣海壩街的美甲店，向其他人借出用作申請政府資助計劃，以誤導女警何潔盈。

根據控罪書，涉案大眾樓單為李報稱的地址。

余容許他人拍店假扮經營

據了解，相關部門對李的申請起疑，轉交警方調查。警方調查時發現，李提交資料並不準確。警方亦在李的手機中發現，余傳給李的訊息。訊息中余指，同意讓李拍下她的美甲店，令李可假扮經營，申請資助。而余會獲得資助金額的10%。

案件編號：ESCC415/2021