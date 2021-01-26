警長瞞騙遮仔會借貸45萬　稱因工作及生活壓力　靠賭博減壓

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-01-26 15:35

男警長承認向警察儲蓄互助社（俗稱遮仔會）借貸時，訛稱未有任何貸款，涉在3年間騙取逾45萬元，惟事實上他當時欠其他財務機構達121萬元。他今日（26日）在東區法院承認欺詐罪及向收受賭注者投注罪。警長求情時解釋，因為工作壓力，以及照顧患病妻子感到壓力，並靠賭博減壓，才會犯下本案。雖然裁判官為警長索取報告，但明言很大機會將他判監，其案押後至2月9日。與他同案的一名退休漢，亦承認收受賭注罪

兩名被告：李鴻發（51歲，警長）、余泉堅（72歲，退休人士）。李原被控4項欺詐罪及2項向收受賭注者投注罪，但他承認其中4罪，其餘2罪獲控方不提證供起訴；而余則承認2項收受賭注罪。

李承認在2016年至2019年間，訛稱在其他財務機構並無貸款，令香港警察儲蓄互助社，向他批出逾45萬元的貸款，以及就賽馬向余下注；余則承認收受李就賽馬的下注。李的案件將於2月9日判刑，期間為他索取背景報告及社會服務令報告；而余的案件將於2月16日判刑，期間會為他索取感化及社會服務令報告。

借款時未披露仍欠兩機構121萬

案情指，李在1988年加入警隊，2008年晉升為警長，而他為香港警察儲蓄互助社（俗稱遮仔會）社員。他分別在2016年、2018年及2019年向遮仔會訛稱他在其他財務機構並無貸款，令遮仔會向他批出逾45萬貸款，但事實上他在有關時段在其他財務機構仍有貸款，其中在2018年，他向遮仔會貸款時，仍欠亞洲聯合財務及星展銀行達121萬元。

因工作等壓力賭博減壓

辯方求情指，李已服務警隊32年，期間2008年因良好工作表現，獲晉升為警長。辯方解釋，李因為工作壓力，以及照顧患病妻子感到壓力，並靠賭博減壓，因此才犯下本案，李在去年7月已全數償還貸款。

一直患有心理問題

辯方指，李一直患有心理問題，若他被判拘禁式刑罰，可能會令其情況轉差。辯方又向法庭呈上警方發給李的嘉許信，及其家人、同僚為他撰寫的求情信。

辯方續指，李申請貸款時，會扣掉仍欠遮仔會的貸款，每次實際所得只有約3.6至3.9萬元，而且遮仔會非政府機構，李不算欺騙僱主。辯方亦透露，李會因事件失去200萬退休金及每月1.5萬元長俸。

案件編號：ESCC1898/2020