黎智英等求歸還被撿資料案　律政司要求法庭下令黎等交出密碼被拒

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-26 15:29

壹傳媒創辦人黎智英及多名高層去年8月被捕，警方並檢走多項文件，黎等事後入稟法院，要求警方歸還涉及新聞材料及「法律專業保密權」資料，案件今（26日）在高等法院再作處理，律政司代表要求黎等交出所有上鎖電子器材的密碼，以防有關器材一旦被警方破解後，原告會再作同樣申請，又指有原告已被控欺詐或國安法罪行，情況出現轉變。惟法官認為，無論在普通法或國安法下，法庭均沒權力強制原告交出電子器材的密碼，遂拒絕律政司的申請。

9名原告：壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司、壹傳媒管理服務有限公司、壹傳媒創辦人黎智英、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光等；被告為警務處處長。

有原告被控違國安法令情況轉變

律政司代表指，案件的情況在上次聆訊後已出現轉變，有原告被控欺詐罪或國安法罪行，若原告不交出密碼，一旦警方容後成功破解有關電子器材，屆時原告或會再次提出與本案相同的申索，這樣會導致刑事審訊延誤。

原告質疑法庭是否有這權力

原告質疑，法庭是否有權力強制原告披露密碼，而且是否作出檢控是律政司的決定，律政司卻偏偏用以原告被起訴作為由提出是次申請。

律政司說法未被接納

法官不同意律政司指「情況有變」的說法，也不接納出現特殊情況令法庭要更改早前下達的命令，而且無論在普通法或國安法底下，法庭也沒權力強制原告交出電子器材的密碼，於是拒絕律政司申請。

另外，原告也申請影印所有檢取資料，法官容許原告可影印電子資料，但只可影印涉及「法律專業保密權」申索的紙本資料。

案件編號：HCMP1217-1222/2020