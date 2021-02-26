女生認荃灣衝突參與非法集結　官質疑師長求情信為補鑊　押後判刑

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-26 17:24

前年10月13日有人號召「18區開花」示威，荃灣爆發衝突，4男女被控參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器罪，今（26日）在西九龍法院答辯，一名14歲女童承認非法集結罪，另一罪獲撤控，其父母及師長等為她親撰求情信，讚揚她學習態度積極，是個循規蹈矩的學生，受社會風氣影響而犯案，父母、師長及駐校社工均會勤加關心和支援，惟主任裁判官羅德泉質疑師長的誠意，僅事後撰寫求情信「補鑊」，案件將押後至3月19日判刑；而餘下3名被告則不認罪，押後至4月12日預審。

被告依次為12 歲女童、14 歲女童、王釗鴻（23歲）、陳錫華（57歲，電器技工），他們同被控非法集結和在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，指他們前年10月13日在新界荃灣青山公路—荃灣段264至298號南豐中心外參與非法集結。

案發時14歲女生，今承認非法集結罪，另一項控告她管有雷射筆的管有攻擊性武器罪則獲撤控。

辯方求情時指，案發時被告年僅14歲、剛升讀中二，小學時品學兼優，但升讀中學後感吃力，成績稍遜，但仍然積極向學，亦從未犯規亦無遲到早退。被告僅一時愚蠢下犯案，已十分後悔。其父母、教師和駐校社工等均為她撰寫求情信，形容被告積極認真，強調今次是個別事件，被告僅一時誤入歧途，希望法庭能予以輕判，讓被告能繼續學業、以善良的態度更生。

主任裁判官羅德泉質疑教師有否在案發前提醒學生不要犯事，還是事後「補鑊」，「事後先提支援，真誠度差好遠」，被告確認學校曾在早會講及「出面社會好亂，唔好出去喇」。

羅官為被告索取背景及社會服務令報告，將案件押後至3月19日在東區裁判法院判刑，被告期間獲准保釋。

案件編號：WKCC3737/2020