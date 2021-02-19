黃大仙10.1衝突9人案　唯一表證成立女被告　脫非法集結罪

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-19 17:24

前年國慶日黃大仙區發生衝突，9名男女被指涉參與非法集結，其中8人早前被裁定表證不成立，無罪釋放。裁判官今日（19日）裁決指，唯一表證成立、需要繼續進行審訊的女被告，雖然管有溪錢、身穿黑衣，但當時有另一批示威者跑向非法集結現場，她有可能是參與其他集結，而非涉案的非法集結，同裁定她無罪釋放，即同案的全部被告均全部脫罪。

仍在案中的唯一女被告李咏梅，29歲，任職私家看護，被控在2019年10月1日，在黃大仙鳳德道及盈鳳里參與非法集結。

鳳德道當日確曾發生非法集結

裁判官黃士翔裁決指，雖然辯方投訴警員涉「抄證供」，但裁判官留意到有警員只是就時間地點使用相同字眼，有關情況不出奇，但有兩名警員的證供卻連錯處也相同，令其證供有疑點，不過這並不影響其他警員的證供，裁定鳳德道曾發生非法集結。

憑衣著裝備無法證另8人參與非法集結

黃官續指，由於黃大仙有其他集結，只憑該8名被告的衣著、裝備等，無法證明他們曾參與在鳳德道的非法集結，也沒證據顯示當時有其他非法集結，故裁定8名被告表證不成立。

李有可能是參加其他集結

唯一表證成立的李，黃官解釋由於警方在她身上搜出溪錢，而她在示威者逃走的路線中被捕，故裁她表證成立。不過，由於當時亦有另一批示威者跑向非法集結現場，考慮到她被捕時間、地點，就算她身上有溪錢、身穿黑衣，她有可能是參與其他集結，她曾參與鳳德道非法集結並非唯一推論，裁定她罪脫。

案件編號：WKCC3817/2019