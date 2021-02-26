浸大基於保安理由取消世界新聞攝影展　策展老師：失望、遺憾

撰文： 勞顯亮 最後更新日期： 2021-02-26 21:05

原訂於3月1日在浸會大學舉辦的世界新聞攝影展（World Press Photo Exhibition），攝影展香港區籌委會今日（26日）突然表示，合作場地浸會大學在開幕前三日取消展覽。 浸大表示基於校園安全、保安、防疫理由取消。浸大新聞與社會研究所總監李文表示，取消展覽是校方決定，展覽在去年國安法之前已經籌備；負責展覽的浸大新聞系國際新聞課程主任Robin Ewing表示對取消展覽很失望，「really a shame（真的是可惜、遺憾）」。

世界新聞攝影站，原訂於3月1日在浸會大學舉辦，但浸大突然煞停。（World Press Photo Exhibition Hong Kong）

攝影展籌委會今日在facebook表示，展覽場地浸會大學突然取消，但未有解釋校方取消原因，並稱為香港以及所有協助展覽成真的單位，感到遺憾。

浸大：校園安全、保安、防疫因素而取消

浸大發聲明：「在詳細考慮校園安全、保安和防疫因素後，香港浸會大學認為現時並非合適時間在校園內舉辦『2020世界新聞攝影展』。公眾可以在網上欣賞展覽原本的作品。」

展覽由浸大新聞與社會研究所和荷蘭駐港總領事館協辦。浸大新聞新聞與社會研究所總監李文表示，取消展覽是校方決定，去年《國安法》生效前，已籌辦展覽。

▼部份與香港相關展覽相片▼

浸大國際新聞課程主任：校方無開會討論 無提國安

負責策劃展覽的浸大新聞系國際新聞課程主任Robin Ewing接受《香港01》記者訪問時表示，是浸大最高層（very top level of management）決定，事前並無諮詢籌辦的新聞系負責人，她又指校方以安全為理由取消，「校方並無提及『國家安全』。可能是擔心學生和看展覽者的人身安全，擔心親北京團體會到場搞事。」

浸大國際新聞課程主任Robin Ewing，對校方取消展覽表示失望。（浸大新聞系圖片）

「新聞相片無政治含義 僅記錄當刻事實」

籌劃展覽近一年，開幕前三日突然取消，Robin Ewing直言「非常失望，真的是可惜、遺憾（really a shame）」，「這些都是世界級的新聞圖片，一共62張，當中只有4張與香港的示威有關。新聞相片本身並無政治含義，僅記錄當刻的事實。」

數日前，Robin Ewing曾表示「展覽證明新聞自由的重要性」，今日展覽被取消，她表示今日的事確實與新聞自由有關，又指浸大新聞系過往有很好的聲譽，培育出很多優秀記者，原本希望學生看完展覽後有所得着。

▼部份展覽相片▼

+ 6 + 6 + 6

贊助攝影展的荷蘭駐港總領事館，對浸大取消展覽表示非常失望，領事館在facebook發聲明指，攝影展證明攝影記者的重要，讓世人記住自由、獨立的傳媒，是維持社會穩定、彈性必不可少的。

2020世界新聞攝影獲獎作品，包括「年度最佳照片故事——一般新聞類」的「香港動盪（Hong Kong Unrest）」系列，由法新社攝影記者Nicolas Asfouri拍攝。攝影展在世界巡迴舉行，去年在澳門舉行期間提早閉幕，當地傳媒表示或因與香港社會運動照片有關。