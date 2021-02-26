中大指言論或違法　停代收會費　候任學生會︰校方從未約見

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-26 02:39

香港中文大學學生會換届，當選內閣「朔夜」將於下月一日履新之際，校方昨發表聲明宣布，因應候任內閣此前言論影響校譽、利用校園作為政治宣傳的平台，更可能違法，決定暫停為學生會代收學生會會費，並要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任。 中大候任學生會今凌晨召開記者會，稱預料空間進一步縮小，但仍會盡全力服務。中大歷届學生會同時發起聯署，強烈譴責中大校方明顯打壓校園內言論自由、學生自治和學生組織生存的空間，要求中大校長段崇智教授立即撤回措施，亦將尋求召開中大校友評議會特別大會討論事件。

「因爲很中意中大所以企出來。」記者會上候任副會長何思珩多次不忍落淚：「沒想過會有今日這樣的懲罰。」12人候任内閣表示因未來無法完美兌現選舉承諾，對投票以及關注他們的中大同學道歉，表示正探討如何收取會費；又預計社團注冊會受到阻撓。

該候任學生會表示，預料今次事件後空間進一步縮小，但仍會盡全力。對於校方指控内閣參選宣言，接受採訪言論涉違法，候任學生會指校方從未解釋其中哪句説話如何違法，亦未有約見或正式交涉。

中大校方25日聲明表示，學生會幹事會內閣成員對大學的失實指控，以及利用校園作為政治宣傳的平台，不但違背了大學的宗旨，亦令大學聲譽受損，由於該學生會幹事會經勸喻及提醒後，並未澄清涉嫌違法及失實的言論，校方決定暫停為學生會代收學生會會費，學生會附屬組織向大學領取津貼及其他財政支援安排則不受影響。原有由學生會幹事會所提供的學生服務如受影響，將由學生事務處跟進。校方要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任，將暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務，以及暫停為學生會幹事會提供的行政與大學場地支援。聲明指，校方將因應情況，在有需要時採取進一步措施。

中大重申，《基本法》是香港法治的根基。《基本法》尊重和保障大學學術自由、個人言論表達自由和結社自由，亦有保護國家安全的條文，大學絕不容許校園出現危害國家安全之事。若有學生作出煽動違法言論，大學將予以嚴厲處分，包括着令有關學生暫時停學或將有關學生開除。

中大學生會周年大選投票期結束，唯一候選內閣「朔夜」以3,983票信任、41票不信任成功當選。

中大學生會周年大選投票於前一天（24日）結束，唯一候選內閣「朔夜」以3,983票信任、41票不信任成功當選，原定於下月一日上任。

「朔夜」與校方此前已幾輪交鋒，此前其參選宣言批評中大向政權低頭，甚至主動獻媚。中大月初發聲明指，內閣最近發表的參選宣言及媒體訪問中，涉及對大學的失實指控及有可能違法的言論，又稱校方有權終止鼓吹違法言論及行動的員生或組織的職務，有需要時會尋求執法部門協助。「朔夜」發聲明反駁，斥校方企圖威脅中大員生噤聲，接受媒體訪問時又表示，全體內閣共12名成員已作被捕心理準備。

▼11月20日 國安處人員到校園搜證▼