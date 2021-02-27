新冠疫苗｜BioNTech今僅運送58.5萬劑疫苗到港　下周開放預約接種

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-27 13:19

德國藥廠BioNTech/內地復星醫藥的mRNA疫苗今天（27日）抵港，政府發稿透露，原定有100萬劑來港的疫苗，最終只有58.5萬劑在今天抵達，餘下41.5萬劑，則需在3月初才能抵港。 政府發言人又表示，將會在下周開放網上預約系統，讓市民預約接種BioNTech疫苗，具體安排會適時公布。

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政府表示，首批100萬劑由復星醫藥與BioNTech共同開發的「復必泰」疫苗會從德國分兩班航班運送到港，今日（27日）已運抵香港的有58.5萬劑，首批餘下劑量將於3月初運送抵港。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

「復必泰」需在指定儲存倉存放

政府指，復必泰疫苗運抵本港後，工作人員隨即對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。由於疫苗需要儲存在負70度攝氏的冷藏櫃，政府已為此作出妥善安排，包括把疫苗存放在香港的指定儲存倉，而所有疫苗亦會放入經驗證的冷藏櫃，以確保其在藥廠指定的溫度妥善保存。

政府發言人表示，將會在下周開放網上預約系統，讓市民預約接種復必泰疫苗，具體安排會適時公布。發言人又稱，由於復必泰疫苗的冷鏈管理要求較高，亦需要正確的解凍程序，為了確保疫苗質素及接種程序符合要求，疫苗的接種會在社區疫苗接種中心進行。

政府會先開放7間由醫院管理局負責營運的社區疫苗接種中心，然後陸續開放其餘的疫苗接種中心。

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今日早上10時25分左右，載有BioNTech疫苗的國泰航班著陸，工作人員分批將疫苗由飛機卸貨，送到貨車上，再由貨車運走。公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、復星醫藥香港執行首席代表羅紫君等人在場迎接。但有別於內地科興疫苗抵港時的情況，兩位局長並無發言，僅在停機坪拍下大合照便離去。

▼2.26科興疫苗接種首日▼

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