科興疫苗｜婆婆打針後眼矇送院　醫生指罕見　疫苗所致可能不大

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-28 19:55

本港新冠肺炎疫苗接種計劃如火如荼，昨日（27日）一名注射科興疫苗後心悸的老翁情況穩定未出院。有接種中心指日前有一名婆婆，接種疫苗後雙眼朦朧，而且血壓稍高，謹慎起見送院治理。有醫生認為疫苗影響視力較罕見，可能性不太大。

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佐敦官涌體育館昨日一名72歲老翁打針後心悸，並送院觀察。伊利沙伯醫院今日（28 日）回覆稱，該病人情況穩定仍然留院。而營運沙田源禾路體育館接種中心的百本專業護理服務顧問龐愛蘭則稱，昨日有一名婆婆打針後指自己雙眼「矇查查」，血壓略高、心跳正常，中心不確定其情況，因此送院照顧。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，較少聽聞疫苗引致雙眼視力，除非血壓非常高，令血壓異常驟變，才會短暫影響視網膜功能。他指打針會令針口位紅腫，接種者可能都會緊張，血壓稍高、心跳略加速屬人之常情，疫苗影響雙眼就好誇張，可能性不太大，但當然都不能夠排除有關可能性。

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龐愛蘭又稱，昨日一名成年男子因陪同70歲以上親友接種，因此他都是合資格打針者，他因無食早餐，打針後感暈眩，平躺休息10分鐘後已回復精神並離開。