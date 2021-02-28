復必泰疫苗｜消息：本周中可預約復星BioNTech疫苗　周末起開始打

撰文： 朱海棋 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-28 18:53

由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗，首批約58萬劑疫苗昨日（27日）已運抵香港，餘下約42萬劑將於3月初到港。現時政府29間疫苗接種中心，當中有21間提供接種「復必泰」，但消息透露，政府明日（3月1日）開放的網上預約系統，仍只提供接種科興疫苗，因為政府仍然驗收及預備「復必泰」疫苗解凍工作，預計本周中期市民才可在系統預約接種「復必泰」疫苗，相信最快本周末或下周初可以注射。

2月23日，醫護人員到中央圖書館接種新冠肺炎疫苗。（聯合採訪）

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

政府在全港設立29間社區疫苗接種中心，5類優先群組，即醫療機構人員及參與抗疫工作人員、60歲或以上人士（其中陪同70歲或以上長者接種疫苗的人士可以獲得接種，最多兩人）、安老院舍和殘疾人士院舍的院友及員工、維持必要公共服務的人員，以及跨境運輸、口岸、港口工作人員，明日起可在網上預約系統預約接種疫苗，名額大概有20萬個。



點擊：預約新冠疫苗接種

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

+ 13 + 13 + 13

或本周中可預約接種「復必泰」

根據政府最新資料，現時有21間社區疫苗接種中心提供「復必泰」，不過，消息人士表示，明日只有科興疫苗可供預約，由於當局仍在驗收及預備解凍「復必泰」，預計未來數日即大約本周中期，市民才可在新冠疫苗系統預約接種「復必泰」，估計最快在本周末或下周初可以注射。

其餘8間社區疫苗接種中心會提供科興疫苗，分別為灣仔區香港中央圖書館（展覽館）、觀塘區九龍灣體育館、油尖旺區官涌體育館、沙田區源禾路體育館、西貢區將軍澳體育館、葵青區林士德體育館、屯門區友愛體育館及元朗區天暉路體育館。

除社區接種中心外，醫管局轄下的18間普通科門診診所亦會提供科興疫苗，市民可經政府網上預約系統預約接種兩劑疫苗的時間。

▼醫管局轄下的18間普通科門診▼

料周二起可到私家診所接種

至於私家醫生接種疫苗方面，政府會在明日至周三（3月1日至3日）將疫苗送到私家診所，料私家醫生可在周二、三起開始為市民接種疫苗。政府會在明日將有提供疫苗服務的私家醫生診所資料上載到網頁，市民可自行聯絡安排接種。

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

+ 12 + 12 + 12

打科興男子或因「漣漪」心悸

另外，佐敦官涌體育館接種中心昨日一名72歲男子，在打科興疫苗後有心悸症狀，由救護車送院，暫未確定與接種疫苗是否有關。消息人士認為可能會引起「漣漪」，但只要資訊透明，相信社會情緒會回復穩定。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

▼29間接種中心地點、接種間的數目，以及夥伴醫護機構等資料▼

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

+ 13 + 13 + 13

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

+ 4 + 4 + 4

▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼