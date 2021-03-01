35+初選｜戴耀廷涉提攬炒十步　圖癱瘓政府　一文看清各被告角色

撰文： 朱棨新 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-01 19:45

民主派去年7月舉辦的初選，有份策劃或曾參與的47人，包括戴耀廷和區諾軒等，今(1日)就串謀顛覆國家政權罪，在西九龍法院提堂。據悉，控方指各被告為達致癱瘓政府運作，迫使特首回應「五大訴求」，圖透過初選以取得立法會大多數議席，並計劃否決財政預算案等。而提出初選的戴耀延，更曾形容取得過半議席為「大殺傷力的憲制武器」，又提出「攬炒」十步。其他被告亦各有角色，有人為初選招募義工和眾籌，亦有人參選並簽下聲明，承諾若當選會否決財政預算案等。

指戴發文稱欲迫使解散立法會

據了解，控方案情指戴耀廷多番透過報章和Facebook發表政見。他於2019年12月10日起，在《蘋果日報》發表題目為「立會過半 走向真普選重要一步」的文章，提及要取得立法會過半議席，以拒絕通過財政預算案，迫使特首解散立法會。

取過半議席為大殺傷力憲制武器

於2020年1月30日，戴首次提及提出泛民之間寫舉辦初選。他之後多番提出初選，並命名為「35+」。他形容取得過半議席為「大殺傷力的憲制武器」。

多篇文章提及攬炒

他於同年4月，更進一步提出「攬炒」。他在多篇文章如「攬炒的意義和時間」、「攬炒的時代意義」中解釋，透過取得立法會的大多數議席，迫使特首解散立法會，以達效「攬炒」。而他在「真攬炒十步 這是香港宿命」中，更列出「攬炒」的十步。區諾軒亦在其Facebook專頁，提及戴所提出的初選。兩人為此和多個團體開會，討論初選。

楊岳橋譚文豪記招同意戴的方案

此外，公民黨楊岳橋和譚文豪曾召開記者會，同意戴的方案。

而民主動力的召集人趙家賢和副召集人鍾錦麟，則提供平台、協調有意參加初選的人士，並替初選招募義工和眾籌。控方案情亦提及，吳政亨提倡「三投三不投」運動，要求選民根據候選人對初選的立場，作出投票。

區諾軒趙家賢等宣布舉行35+

2020年6月9日戴耀廷和區諾軒，連同趙家賢和鍾錦麟召開記者會，正式宣布「35+」將於該年7月11日至12日舉行，其後民主動力亦相繼貼出有關初選詳情和眾籌等的帖文。據控方指稱，每名參與初選的候選人都必須繳付現金一萬元作按金並須簽署初選聲明，承諾支持「35+」協調會議中的共識，其中參與九龍東和新界西初選的人更需要簽署聲明承諾在當選之後否決財政預算案。

多人承諾當選將否決財政預算

民主動力召開記者會同日，三名初選候選人梁晃維、張可森和鄒家成亦發出一份公開聲明，承諾會堅持「五大訴求，缺一不可」的原則，並同時承諾在當選之後否決財政預算案以迫使行政長官回應「五大訴求」；此聲明最終獲30名候選人，包括黃之鋒、譚得志、朱凱迪、羅冠聰和何桂藍等簽署，而分別派出5名和2名成員參加初選的公民黨和新民主同盟亦有簽署聲明。控方又指，在同年6月25日一個新民主同盟的街站中，譚凱邦和范國威二人曾宣稱，他們將會推動以否決財政預算案和其他政策等方法迫使政府回應民間訴求。

各被告涉及的指控。(詳看下圖)

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42名被告均有參與初選

案情又指，區諾軒和趙家賢於去年7月9日記者會上，分別解釋「35+」初選和投票程序，其後51人包括42名被告在7月11日和12日參與民主派初選，按照民研數字，最終全港超過29萬人投票，並有2萬張實體選票。而戴耀廷、區諾軒和趙家賢曾在11日至13日期間公開報告初選進度和結果。

岑敖暉涉表明否決財政預算

其中15名參選人或其代表在7月15日記者會上發表的言論涉嫌顛覆國家政權，案情特別提到岑敖暉表明將否決財政預算案。

其後，連同被通緝的許智峯和張崑陽在內共15參選人被選舉主任要求簽署確認書，表明擁護《基本法》和效忠特區。未有在初選勝出的徐子見、楊雪盈、馮達浚、呂智恆、林景楠和李予信共6人遂遞交提名名單，代替原定人選參與立法會選舉，而另外9人被取消參選人資格。

案中45名被告於本年1月6日因涉嫌違反顛覆國家政權罪被捕，黃之鋒和譚得志則在翌日於荔枝角收押所被捕。

案件編號：WKCC 813/2021

支持47人的人士，今早在西九龍法院外聲援。(詳看下圖)