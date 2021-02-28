35+初選︱民陣籲「企滿法院」聲援　法院延伸庭轉播　僅95公眾席

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-28 20:52

47名民主派初選者被落案起訴違反《港區國安法》下「顛覆國家政權罪」，明早（3月1日）9時半於西九龍裁判法院提堂。民間人權陣線召集人陳皓桓今日（28日）呼籲支持者明早到法院聲援。 司法機構短時間內作回應，指由於案件涉及超過40名被告，法律代表亦人數眾多，故法庭內的95個座位將全數分配予有關人士，並盡量預留額外座位。法院表明，將作出特別的公眾旁聽安排，將3個其他法院的延伸部分用於轉播，提供共66個記者席和95個旁聽席。

▼民主派到警署報到▼

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陳皓桓下午3時許得悉正式落案的消息後，分別向傳媒及在網上表示，參與初選的人士已被正式起訴顛覆國家政權罪，呼籲過去曾經走上街頭、參與初選投票的人作出聲援，「先以排隊入法院的方式，企滿西九龍裁判法院，聲援被捕被控的手足！」

司法機構下午3時半發稿指，經考慮整座法院大樓其餘可用的法庭和轉播設施的容量後，將安排三個法庭的延伸部分轉播有關案件的法庭程序，提供共66個記者席和95個公眾席給不同人士旁聽。

司法機構安排了西九龍裁判法院內第二庭共30個記者席和40多個家屬席、第十八庭共36個記者席、14個公眾席和5個公眾企位，與及陪審員集合處的76個公眾席供記者、家屬及公眾人士使用。

明日起到法庭須用「安心出行」

司法機構預料，有關司法程序會在中午11時後開始，有意旁聽者明早需於需於西九龍法院大樓一樓中庭的指定區域排隊輪候，家屬席籌號將於上午10時15分派發，而其他旁聽籌號則於上午10時30分派發。

另外，司法機構表示，由明日起所有進入法院大樓的人士必須使用「安心出行」流動應用程式，或將其姓名、聯絡電話、到訪的日期和時間記錄在登記表格，以加強保護法庭使用者免受新冠病毒感染。