天價車牌｜楊受成1300萬奪9號　「赤柱股神」1650萬獲18號未最貴

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-01 23:24

歷來特別車牌拍賣都受人關注，有人為了「好意頭」，往往一擲千金。翻查運輸署記錄，自1973年首次車輛登記號碼拍賣起計，有四個車牌買到千萬高價。商人楊受成於1994年3月19日以高達1,300萬元，投得原由已故企業家兼慈善家鄧肇堅所擁有的9號車牌，一度為全球最貴，當時夠買3.5個太古城兩房單位。 9號車牌本地第一紀錄一直保持至2008，才被18號車牌打破，當年有「赤柱股神」稱號的富商張程光，在新春車牌拍賣會上1,650萬元投得。不過到2016年又被28號車牌以1,810萬元蓋過，當時夠買天水圍嘉湖山莊5間三房單位，至今仍為最貴車牌，買家身份神秘，由一間海外註冊公司持有，套在一輛價值逾800萬港元的勞斯萊斯名車上。

在1至10號車牌當中，政府只保留1號車牌，套在警務處處長座駕，有指這是處長被稱為「一哥」的原因。（資料圖片）

運輸署今日（1日）宣佈，今年復辦農曆新年車輛登記號碼拍賣會，將在下周日（7日）舉行，屆時將公開拍賣45個車輛登記號碼，當中一個為自訂車輛登記號碼「W」。優質幸運車牌中心負責人顏文翰料最成交價1,300萬元以上，與2017新春車牌拍賣會成交的「V」車牌相同。

延伸閱讀：新春車牌拍賣會下周日舉行 單一字母「W」料至少1300萬成交

1號車牌屬警務處處長

本港在1973年引入車牌拍賣，所獲資金則用於慈善。最初1至10號車牌全部由港府官員車輛使用，其中1號車牌屬香港警務處處長擁有，有指警務處處長被稱為「一哥」也源於此，並一直沿用至今。

不過後來運輸署把除了1號車牌以外的其他單位數的車牌全部拍賣，現時2至9號的車牌都由富商持有。如財政司長長座駕改為「FS」後，2號車牌在1993年被商人王明維以950萬元購得。

▼12個最高拍賣價車牌號碼▼

+ 6 + 6 + 6

「28」1810萬天價成交 買家身份神秘

除了單位數字車牌外，單字母車牌、與「發」諧音的8字尾車牌、無首字母的數字車牌都受人青睞。翻查運輸署記錄，與「易發」諧音的「28」車牌，在2016年的2月21日以1,810萬元成交，是歷來最高成交價車牌，當時夠買天水圍嘉湖山莊5間三房單位。

買家身份神秘，由一間裕成控股有限公司購入，由於是海外註冊公司，傳媒無法查出車主資料，只知套在一輛價值逾800萬元的勞斯萊斯名車上。

楊受成在1994年以1,300萬元投得9號車牌，成為佳話。（資料圖片）

諧音「實發」的「18」車牌則在2008以1,650萬售出，位居成交價榜單第二；而象徵「Victory（勝利）」的「V」車牌，以及被英皇集團董事局主席楊受成買下的「9」車牌成交價都是1,300萬元成交，並列第三。

楊受成在1994年3月19日投得的9號車牌，是本港首個逾千萬元成交的車牌，打破前一年2號車牌成交紀錄。

+ 12 + 12 + 12

「XX」車牌有段故 2020年拍賣曾因疫情取消

翻查資料，在1951年之前，香港的車牌還未有英文字母，只由1發行到9999，當中包括了黑底白字的商業營運車牌、紅底白字的巴士小巴車牌和白底黑字的私家車牌。1951年，1至9999的一萬個車牌都發完，就開始在車牌的數字前加上「HK」字頭（HK1-HK9999），接着是「XX」字頭（XX1-XX9999）。

「XX」字頭的出現，據說是當年簽發車牌的警司發現「HK」字頭已用完，便順手打兩個交叉（「XX」），本來表示隨便用兩個字母，但負責發出車牌的卻以為是使用「XX」字頭。因而在「XX」字頭用盡後，當局便決定由「AA」字頭按英文字母順序發出車牌。

2020年農曆新年受到新冠肺炎疫情影響，新春車牌拍賣最終取消，當時焦點是「XX」車牌，料會以天價成交。沒有如同期的663、96及VV1於今年「復活」。