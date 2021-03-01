新春車牌拍賣會下周日舉行　單一字母「W」料至少1300萬成交

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-01 20:12

隨着新冠肺炎疫情放緩，運輸署今日（1日）宣佈，今年復辦農曆新年車輛登記號碼拍賣會，將在下周日（7日）舉行，屆時將公開拍賣45個車輛登記號碼，以及一個自訂車輛登記號碼「W」。 去年的拍賣會因應疫情未能舉行，料今年競投仍然激烈。有車牌行負責人料「W」競投激烈，原因是極少單字母車牌推出，而「W」可聯想到「WIN」（勝利、贏），他料最成交價1,300萬元以上，不會受經濟差影響，「有錢嘅人唔會俾疫情影響太多。」

車牌中心顏文翰：疫情對富人影響不大

優質幸運車牌中心負責人顏文翰表示，雖然疫情下經濟低迷，但是相信是次車牌拍賣並不會受到影響。他說的確香港有不少人受到疫情影響，但對大部分富人來說影響不大，而「（特別）車牌始終係有錢人嘅玩意」；加上現在香港開始接種疫苗，經濟有復蘇跡象，故相信仍能拍出高價。

+ 12 + 12 + 12

「W」有「WIN」意思 2018年「Ｖ」以1300萬成交

根據運輸署資料，當日將會公開拍賣45個車輛登記號碼，包括44個傳統車輛登記號碼及唯一自訂車輛登記號碼「W」，大部分不得轉讓。是次拍賣的車牌中，不少號碼包含諧音「發」的「8」，包括「SS888」、「PP6688」和「MR1818」等，顏文翰料無字母開頭的「330」、「96」、「63」亦會有大競爭；帶有「深圳發」「SZ 8」也會供競投，預計可能會受有內地背景的人青睞，「除了同深圳首字母相同外， 內地好多人姓氏以Z開頭，如姓張」。

單一英文字母車牌「W」或最為炙手可熱，屬可轉讓車牌。他指「W」有「WIN」意思，料成交價「千幾萬走唔甩」，估計最低都要1,300萬元。在2017年新春車牌拍賣會上，單一字母「Ｖ」以高達1,300萬元成交 ，同樣有勝利（ Victory）意味。

「VV 1」上望100萬

至於原訂去年新春車牌拍賣會推出的「VV 1」今次也上榜，看起來如「W 1」，也有勝利意思，他料成交價超過50萬元，上望100萬元。運輸署資料顯示，2018年新春車牌拍賣會推出「VV」自訂車牌，以930萬元成交。

優質幸運車牌中心創辦人顏文翰料車牌拍賣會不會受經濟差影響。（資料圖片）

拍賣會分兩節 公眾入場需掃安心出行或登記

因應疫情，拍賣會將分成兩節進行。拍賣會的第一節由下午2時30分開始，第二節則在不早於下午4時開始。在第二節開始前會消毒場地。有興趣競投人士可按當天拍賣會的車輛登記號碼的所屬時段，進入會場參與競投。為減低病毒傳播風險，運輸署會調整拍賣會場及繳款室的座位間距和座位數目及實施人數控制措施，並呼籲競投人士應盡量減少同行人士的數目。

市民進入拍賣場地前要用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話和到訪的日期和時間，輪候入場時間或稍長。