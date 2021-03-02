35+初選｜案件聆訊至凌晨二時　多名被告不適送院　今11時半繼續

撰文：曹家駿
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47名參與去年民主派初選的人士，包括戴耀廷、岑敖暉、梁國雄及譚文豪等，涉違《港區國安法》被控以串謀顛覆國家政權罪，眾被告早前到警署報到後即被拘留，並於昨日(1日)押解到西九龍法院提堂。
聆訊一直持續至凌晨二時，因應有被告不支暈倒，總裁判官蘇惠德終宣把案件押後，至早上11時半繼續再處理。
司法機構原預料於昨上午約11時開庭，惟總裁判官蘇惠德於昨12時51分宣布由於多名被告尙未會見律師，表示會給予足夠時間予辯方，遂押後至下午。期間法院外曾有人士舉起「51手勢」、高嗌「五大訴求，缺一不可」等口號，警方一度舉起紫旗。
案件最終於昨下午4時過後重開，控方要求案件押後至5月31日再提訊，並要求拒讓被告保釋。眾被告的保釋申請由昨傍晚一直進行至凌晨二時，女被告楊雪盈不支暈倒需送院，總裁判官准案件押後至周二(2日)早上11時半繼續。除留醫的被告還押警方看管外，其他被告都交懲教處看管。
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總裁判官蘇惠德表示原想繼續處理案件，但因應有被告體力不支，故押後案件。及至凌晨3時許，另外兩名被告，包括「阿布泰國生活百貨（AbouThai）」創辦人林景楠及荃灣區議員譚凱邦，亦先後報稱不適，同被送往明愛醫院治理。譚凱邦入院時，向傳媒表示：「還可以。」其後凌晨近4時，另一被告社民連梁國雄「長毛」亦因不適送院。
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