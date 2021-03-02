35+初選｜案件聆訊至凌晨二時　多名被告不適送院　今11時半繼續

47名參與去年民主派初選的人士，包括戴耀廷、岑敖暉、梁國雄及譚文豪等，涉違《港區國安法》被控以串謀顛覆國家政權罪，眾被告早前到警署報到後即被拘留，並於昨日(1日)押解到西九龍法院提堂。

聆訊一直持續至凌晨二時，因應有被告不支暈倒，總裁判官蘇惠德終宣把案件押後，至早上11時半繼續再處理。