新冠疫苗｜許樹昌：常到歐美人士適合接種BioNTech　應付變種病毒

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-02 13:06

疫苗接種計劃展開，日前共有六人接種科興疫苗後送院，分別感到暈眩、顫抖、血壓高、心悸等。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（2日）在商台節目表示，不適或是自主神經反應，與疫苗無關。「交感神經活躍，就會心跳加速，血壓上升。」加上年紀大可能出現心律不正，心跳會更快。 他又稱，常到歐洲及美國等地方公幹人士，較適合接種復星／BioNTech疫苗，因為數據顯示能夠應付英國及南非變種病毒。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，常到歐洲及美國等地方公幹人士，較適合接種復星／BioNTech疫苗，因為數據顯示能夠應付英國及南非變種病毒，覆蓋率較高；而科興疫苗無這方面數據，來往中港人士都適合接種，副作用比例亦低。

許樹昌稱，近日有市民接種疫苗後不適，估計可能是自主神經反應，與疫苗無關。他指，有可能是自主神經令到打針時緊張、怕痛，「交感神經活躍，就會心跳加速，血壓上升。」加上年紀大可能出現心律不正，心跳會更快。除此之外，市民亦可能出現迷走神經活躍，令血壓下降，甚至作嘔作悶。例子是有些人「見血會暈」，解決方法是接種時候不要望針。

食唔食早餐無所謂

公務員事務局局長聶德權說，接種人士不適可能因無食早餐，許樹昌回應稱，「食唔食早餐無所謂，食完等幾個鐘都可能血糖低。」至於本港是否需要引入內地國藥疫苗，他稱若社區有很大需要，引入都無壞，最終如果有過多疫苗更可以捐給其他地方。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，復星／BioNTech疫苗很安全，副作用多數只是打針位不適，一兩天後會消失。科學期刊分析顯示，以色列120萬人當中，有60萬人接種BioNTech疫苗，包括十多萬名長者和長期病患者。70歲以上人士接種第二劑後，保護率達98%，充份證明疫苗有效及安全，長者可積極考慮接種。