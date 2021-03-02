新冠肺炎｜世衛：病例有回升跡象　若以為疫情年底結束是不切實際

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-02 09:39

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月1日表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情數字在近日有回升趨升，令人失望但不驚訝。譚德塞稱這與各國解除封鎖，防疫鬆懈有關。

圖為3月1日，加拿大蒙特利爾一間疫苗注射中心。醫護人員正注射新冠疫苗。（Reuters）

譚德塞3月1日在日內瓦世衛記者會上表示，若國家政府想着只依賴疫苗就能消滅疫情，那是一個錯誤，強調公共衛生及防疫措施同樣重要。

全球每日新增感染人數，自1月初達至高峰的84萬後持續下降，直到2月不足30萬。但自2月中旬起，數字有回升至30多萬左右的跡象。

譚德塞又批評，一些富有的國家囤積疫苗，同時一些國家優先為感染風險較低、較健康的年輕人接種，而不是先為醫護人員和長者接種，令人遺憾。

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，目前全球與疫情的鬥爭比兩個多月才剛推出疫苗的情況時要好，但稱疫情已經得到控制是為時過早。瑞安又稱若以為疫情可以在2021年年底結束，是不切實際，但透過減少住院和死亡人數，相信可擺脫危機。