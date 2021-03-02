強制檢測大廈｜至少增五幢樓　蔚藍灣畔、沙田第一城上榜

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-02 19:00

新冠肺炎疫情持續，本港今日（2日）新增13宗個案，當中涉及多個住址，當中包括科技大學教職員宿舍7座，以及有一名居於內地的確診患者，曾居住過的坑口蔚藍灣畔3座。 由於政府早前已收緊政策，無論屬於有源頭或無源頭個案，患者居住的大廈都要進行強制檢測，故料今天至少新增5個處所要強檢。

科大教職員宿舍上榜

新增的13宗個案中，有4宗屬無源頭個案，另有3宗相關個案。在無源頭的4宗個案中，病人的住址分別為黃大仙彩虹道麗景樓、西貢大學道科技大學教職員宿舍7座、沙田第一城第10座，相關大廈料須強制檢測。其餘一宗則住在秀茂坪邨秀康樓，但該大廈早在2月26日已被列作強檢大廈。

內地患者傳染期住蔚藍灣畔 同樣要強檢

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日指出，該名住在科技大學的教職員宿舍人士，或與一宗內地的確診個案相關，二人曾在23及25日見面及開會。張說，該名內地患者在16日經深圳灣用「回港易」來港，當時檢測結果呈陰性，在港居住在坑口蔚藍灣畔3座，後來在27日返回上海後確診。

張竹君指，由於屬於傳染期，故蔚藍灣畔3座都要強制檢測。由於居內地患者的發病時間更早，故有可能是感染源頭。

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另外三宗與相關個案，其中一宗是黃頌仁診所的病人，他與早前確診的病人在同一時段看症，另外二人則在檢疫中心確診。

該三宗個案，有人住在深水埗通州街長豐大廈，料同樣要強制檢測。他亦曾在尖沙咀馬哥孛羅香港酒店（Marco Polo HongKong Hotel）「Staycation」一天。

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