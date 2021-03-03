港區國安法｜實施8個月　警方至今拘捕100人　年齡最細16歲

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-03 23:12

警方國家安全處昨日（2日）再就壹傳媒集團創辦人黎智英案件，拘捕壹傳媒前執行董事丁家裕，累計該案共有11人被捕。港區國安法由去年6月30日起生效，至今實施約八個月，警方截至昨日累計拘捕100人，指他們「涉嫌從事危害國家安全的行為和活動」，年齡介乎16至79歲。

+ 4 + 4 + 4

國家安全處昨日（2日）拘捕壹傳媒前執行董事丁家裕。警方回覆查詢表示，自《香港國安法》生效後，截至3月2日，共100人包括83男17女被捕，年齡介乎16至79歲，因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。

據資料，單由2月至今一個月內，已拘捕3人指他們涉違國安法，除丁家裕外，第98人為律師助理陳梓華，他早前涉協助「香港故事」成員李宇軒偷渡被捕提堂後，還柙期間被控「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。另外，針對去年11月中文大學畢業禮百人遊行，警方再拘捕一名19歲中大生，指他曾叫「光時」口號及揮旗。

警方國家安全處最大規模拘捕行動，港大法律學院前副教授戴耀廷、等55人今年1月被捕，指他們組織或參與初選者去年民主派「35+初選」，當中47人於2月28日被警方起訴「串謀顛覆國家政權罪」，被通宵扣留後，案件在西九龍裁判法院提訊，保釋申請聆訊持續3天。