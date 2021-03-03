35+初選｜連續3日到庭者稱：再累不及47人　餐廳東主派餐打氣

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-03 14:47

47名去年曾參與「35+」初選的民主派初選人士，因被控串謀顛覆政權罪，連續數天在西九龍法院出席提堂程序。聆訊踏入第3天，到庭人數雖不及首天聆訊，但仍有不少市民到庭支持。雖然聆訊於中午12時開始，開庭前約1小時已有數十名市民在法院外輪籌等候入場，有附近茶餐廳店主發現生意突然增加，也特意送上數十份早餐為排隊人士打氣。亦有市民稱已來3日，但謂無論自己多累，「都唔夠47個人攰」；亦有市民稱「睇到新聞覺得好唔舒服」，故遠路前來送上支持。

餐廳東主派早餐為到庭市民打氣

附近經營餐廳的黃先生稱，他無即時諗到過來，但近兩天見有旁聽人士到其餐廳食飯，「附近冇咩嘢食，最近係我」，認為「呢件事關乎香港，想出一分力」，故今早突向前來等候的市民送上三文治、熱飲等以示支持。他亦送了數十份早餐和一箱水放在法院外供輪候人士事用。

西九龍法院庭外情況。(詳看下圖)

連續3日到庭但不及47人累

而排隊等候入坐的人中，亦有不少連續第三天到場，其中莫先生冀能「撐住47個朋友」，及「支持住香港」，問到連續3天到場會否感到累，他說：「幾攰唔夠47人攰，要堅持捍衛香港核心價值。」

醫管局員工陣線理事稱望見被告獲保釋

醫管局員工陣線理事陳小姐亦是第3日到庭，支持被捕的工會主席余慧明。她說，余被排到最後一人申請保釋，她引述余家人的話指余慧明精神尚好，但已數天沒洗澡。陳小姐稱她堅持到庭，「想睇到佢哋可以保釋」。又說3天在法庭外都見到有文宣、物資支援等，認為香港人仍默默地努力。

在荔枝角羈留被告上囚車的情況。(詳看下圖)

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天水圍市民支持同區區議員

天水圍居民關小姐今天首次前來，並說：「睇到新聞覺得好唔舒服。」她到場希望支持被捕的當區區議員伍健偉。關又說，伍健偉上任後令社區更加團結，關係更好，憂他不能保釋會對社區有所影響。今日輪候人數眾多，關小姐11點多才到場，或未能入內旁聽，她又說：「入唔到去唔緊要，淨係想嚟支持住佢（伍健偉）」。

留學生想見證司法制度是否仍存在

在加拿大讀書的余先生因疫情由去年起滯留香港，因而見證整個35+初選發展，他指作為香港人好想身體力行支持，在法庭中亦想知香港司法制度是否仍然存在。

涉案的47名泛民人士。(詳見下圖)