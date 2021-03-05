以西裝制服の日常帳號發淫照　男子認部分為其穿警服相　判囚8月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-05 18:45

自認「迷戀」警員的男子，去年被發現在一名為 「西裝制服の日常」的Twitter帳戶內，發放包括口交、肛交等男性性行為的照片和影片，並有他本人穿着警察制服的照片。被告早前承認一項發布淫褻物品罪，求情時稱他因「迷戀」警員，並不是想抵毀警方或荼毒公眾，放相上網是想公諸同好，今天（5日）在觀塘裁判法院判刑，被判處即時監禁8個月。

被告嚴滶鋒(43歲)，承認一項發布淫褻物品罪，控罪指稱他於去年6月23日至10月30日，於社交媒體平台Twitter發布淫褻物品，包括64張相片和11段影片。警方於去年10月31日拘捕被告，搜獲一部iPhone智能手機，以及涉案的警察制服和配件。

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求情稱自少迷戀警員

辯方求情指，被告發放照片和影片是因為「迷戀」警員，無論其涉及身穿甚麼制服並不重要，被告自小「迷戀」（obsession）警員，早前曾犯三宗類似案件。被告沒有意圖抵毀警方或荼毒公眾，而是想公諸同好，帳戶內容只是限制同道中人閱覽，不完全公開。

辯方表示，被告知錯認罪，已有悔意和反省，承諾不會再犯，他守法意識薄弱，不知事件後果嚴重。裁判官索取被告的背景報告，辯方求情指他真誠合作，沒有不良嗜好，和家人關係良好。

官著有需要監獄可提供心理輔導

主任裁判官錢禮考慮被告過往背景，因他認罪扣減三分一刑期，由12個月減至8個月，須即時監禁，又稱如被告有需要，監獄可提供心理輔導。

案件編號：ESCC2526/2020