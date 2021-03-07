政府擬免試引海外醫生　醫學會前會長批繞過醫委會如踐踏專業自主

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-07 09:38

政府早前公布修例引入海外醫生，建議容許在海外認可醫學院獲醫生資格的香港永久性居民，在公營醫療機構工作一段時間後可免試獲本地註冊，即等同可轉到私人市場執業，豁免他們再考核執業資格試。 醫學會前會長、健康與醫療發展諮詢委員會前主席方津生今日（7日）在電台節目中指，反對政府提出成立委員會，以審查非本地醫學院的名單，批准其畢業生在港免試執業的建議，他批評，該建議將繞過醫委會，猶如踐踏醫生專業自主權，更侵犯了《基本法》第142條。他認為，香港人付出的代價會是自己的健康。

健康與醫療發展諮詢委員會前主席方津生。（資料圖片）

醫生執業資格試合格率低 自己亦時常不及格

方津生在香港電台節目《給香港的信》說，醫務委員會舉辦的醫生執業資格試，可確保安全的執業標準。在2012至2016年期間的第一部份考試中，來自美國、加拿大、英國、德國、澳洲的畢業生，平均及格率只得40%；而內地畢業生是16%；來自「一帶一路」地區更只得11%。

他指，這些考試過去常被批評合格率很低，即使他本人在醫學院和一些專科考試中亦經常不及格，但他從未責怪考試的標準不合理，只怪自己的能力及準備不及。方續指，最終在1978年，成功在愛丁堡通過院士考試，而當年的整體及格率亦只得25%。

單靠增加醫生數目 並不能解決問題



方津生又表示，現時醫管局提供全港超過90%的住院及門診服務，本港公營醫療系統不勝負荷，單靠增加醫生數目，並不能糾緩現時公共醫療服務的不足。他以進行磁力共振（MRI）為例，病人每次掃描時，都獲告知要等待至少一年，即使想讓病人接受治療，但亦無床位可提供，做手術亦要先排隊等待多年。

他建議，政府必須額外撥款增加護士、專職醫療人員、床位、手術室等，同時亦可改善公私營醫療系統，以減少對公立醫院的依賴。