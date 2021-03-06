新冠肺炎｜K11 MUSEA中午重開　過百人湧入　食肆晚市預約已滿

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-06 15:50

早前K11 MUSEA名潮食館爆疫，商場閉館6日，至今日中午12點重開。商場推出優惠，開放前已有過百市民等候入場，多個商店門外排滿人龍，有食肆負責人更表示晚市預約已滿。 有到訪市民表示，相信商場消毒後重開會更乾淨，認為「度度都有風險」，不會因曾爆疫而不到訪。

K11 MUSEA重開，要求全體2000名上班員工及租客進入前展示閉館期間兩次檢測陰性結果，亦要量度體溫及消毒雙手。員工們在指定的檢查出入口排隊檢查。

商場原訂於中午12時開放市民入內，有過百市民在商場外等候入內，商場最終提前10分鐘開門，市民即魚貫進入，一度相當擠逼。多間店舖外都排滿人龍，由於商場推出化妝護膚品優惠，化妝品店集中的樓層要排隊乘扶手電梯進入。

K11 MUSEA鏞鏞·藝嚐館經理徐志昌指，餐廳鮮風量已達政府標準，亦有執枱專員，他說，今日晚上預約已滿，「今朝由10點返工已經聽到有十幾個客有信心返嚟商場支持返我哋餐廳」，他說餐廳換氣率達7.5，高於政府要求的6。

香港樂高探索中心臨開幕前一日遇上K11 MUSEA閉館，推遲至今日才開幕。默林娛樂亞太區業務拓展總監Ben Sweet指，首日開放市民相當踴躍，預計有數百人前來參觀，會確保符合所有防疫措施，訪客均要量體溫、消毒雙手及登記，每日都會清潔每塊樂高。因商場關閉而令開幕推遲，Ben形容是「unfortunate（不幸）」，但支持K11 MUSEA的做法，保障客人安全。

K11 MUSEA高級項目總監董正綱說，閉館期間有找專業人士到場檢查，指場內安全，亦有到食肆檢查衛生情況。

爆疫的名潮食館早前被專家是排氣量不足，K11 MUSEA提早解除租約，董表示曾進入名潮食館視察，發現衞生情況「唔係十分之良好」，專家到場再採樣本時仍發現有陽性樣本殘留。他說，商場有獨立鮮風到每一個店舖，而店內機電裝置是由租客聘承辦商做，搭入商場的排風中。問到商場所有食肆鮮風量是否達標，他只稱「我哋比佢嘅風量係完全達標」。

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陳太帶同女兒到K11 MUSEA，今早等了15分鐘才能進入，無預料過「出面都幾多人等緊」。她說，過去每周都會到訪一次，對於早前商場內有食肆爆疫，「始終閂咗一段時間做清潔」認為能夠安心。問到會否擔心在商場感染，她說「而家度度都有咁嘅可能性，而家重新清潔咗可能更安心」。

趙先生今亦與友人到訪，指得悉今日有優惠「有啲平嘢執吓」故首日開放就前來購物。他認為商場安全，「照計消毒完之後係最乾淨」，又指若有位置，都會光顧商場食肆，不怕因而染疫，「風險出得街預咗承受」。

商場內Legoland首日開幕，黎生黎太帶同小朋友到訪，黎生相信商場會加強及更注重清潔，亦會繼續放膽讓小朋友玩樂，「帶得佢嚟都係想佢接觸、感受吓、玩吓，唔會太care」。黎太亦說小朋友已有足夠防疫知識，不會自己捽眼摸臉。

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