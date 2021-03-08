UA戲院全線結業：停業半年未裁員　不勝經營壓力啟動清盤遣散員工

撰文： 陳淑霞 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-08 09:51

UA全線院線於即日起宣布結業！今凌晨傳出UA戲院結業消息，其官網亦停止運作，至今早UA Cinemas宣布由於疫情衝擊所致，不勝經營壓力，遂無奈結業，UA戲院已啟動清盤程序，亦已向百多位員工依據僱傭條例發放基本遣散費，及額外特惠金予各人備用。

（UA網頁截圖)

位於青衣城的UA Cinemas 今早已拉閘。(陳嘉慧攝)

UA院線母公司立基集團的網站亦顯示為「網頁更新中」。

UA 發言人表示，自1985年開業以來，UA Cinemas致力為香港人提供優質、專業的戲院服務。三十六年來與香港人一同成長，成為大家生活的一部份。可惜，由於疫情衝擊及經營壓力，UA Cinemas於即日起(3月8日)全線結業。





發言人續指，2019年經濟環境急劇轉變，去年更受到疫情衝擊，戲院在過去一年三度被勒令停業。面對過去半年零收入的狀態下，戲院仍然要應付高昂的租金及其他龐大的固定支出；即使戲院停業近六個月，公司沒有因疫情而裁員。然而，經營壓力卻不斷增加，生存空間日益萎縮。儘管一年多以來努力開源節流掙扎求存，可惜仍然敵不過沉重的經濟壓力。在沒有選擇的情況下，只能無奈結業，特此向長期支持我們的香港市民鄭重致歉。

發言人又指，非常感謝百多位同事在過去一段日子與公司共渡時艱。為了協助同事應付燃眉之急，每位同事除了即時獲發依據僱傭條例的基本遣散費外，亦額外得到一筆特惠金予各人備用。為符合法律程序及保障各方利益，UA戲院已啟動清盤程序，如個別客戶或合作夥伴有任何查詢，可致電 3104-1777或 3104-1779。

有青衣居民知悉戲院結業後 特意到場拍照留念UA院線青衣城分店亦已拉下大閘，門外貼上告示，寫著「告別了，UA戲院！」門口大螢幕仍開著，正播放《浪跡天地》、《哥斯拉大戰金剛等預告片》。街坊梁先生專門到戲院門前拍照留念，他表示，「關門也沒關法」，但認為以後看電影就要走到荃灣，不太方便。

(陳嘉慧攝)

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