增9宗確診4宗無源頭　西九M+地盤工覆檢結果呈陰性

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-08 15:58

新冠肺炎疫情持續，本港今日（8日）新增9宗確診個案，當中6宗為本地感染。４宗源頭不明個案涉及四座大廈，當中一名35歲任職工程項目聯絡員的男患者，於3月2日交樣本，惟於昨日（7日）才初步確診。 而於昨日記者會上曾指一名於西九文化區M+博物館地盤工作人員初步確診，衞生署指經覆核後，該名工人檢測結果為陰性。

當局於昨日疫情記者會上，曾提到有一名於西九文化區M+博物館地盤工作人員初步確診，惟衞生署指經覆核後，該名工人檢測結果為陰性。

男患者交樣本後第5日初步確診

今日新增9宗確診個案，6宗本地感染個案中，有4宗為源頭不明。當中一名任職工程項目聯絡員的35歲男病人（個案編號：11098），於2月28日出現咳嗽，3月2日遞交樣本，惟於昨日才初步確診，及於今日確診。根據昨日記者會公布資料，他於順天邨天池樓辦公室工作，最後上班日期為3月6日；他居於粉嶺綠悠軒6座。

其餘3宗源頭不明個案涉及3座住宅大廈，分別為一名任職保安員36歲女患者（個案編號：11095），居於元朗祥降圍；一名48歲任職侍應的女患者（個案編號：11096），她於尖沙咀星光行潮庭工作，居於深水埗福榮街15號，及一名41歲女患者（個案編號：11097），居於尖沙咀彌敦道 83-97號華源大廈。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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今日有3宗為輸入個案，分別為一名41歲男患者（個案編號：11093），從阿拉伯聯合酋長國抵港，入住何文田九龍維景酒店；一名從菲律賓抵港的36歲女患者（個案編號：11094），及一名從巴基斯坦迪港的1歲男童（個案編號：11099）。