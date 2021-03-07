新冠肺炎｜增16宗確診反彈一倍　北角新都城佳坊地產經紀染疫

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-07 18:00

衞生署今日（7日）公布新增16宗新冠肺炎確診，較昨日錄得8宗反彈一倍。今日確診個案中，3宗為輸入個案，其中一名來自加拿大的患者驗出N501Y變種病毒；13宗本地個案中，5人源頭不明，包括機場三跑地盤搭棚工人、北角新都城大廈佳坊地產經紀。今日錄得少於10宗初步陽性個案。

北角新都城大廈佳坊地產經紀確診，今日沒有營業，同事被送往檢疫。（周景文攝）

加拿大返港女患者驗出變種病毒

16宗確診個案中，包括5男11女，介乎10至73歲。3宗為輸入個案，值得關注的是，64歲女患者（編號：11088），她2月15日坐CX829航班從加拿大返港，3月5日喉嚨痛，經第三個樣本發現呈陽性，而患者帶有的病毒，初步檢驗到變種病毒N501Y，累計有57宗個案，當中34宗屬英國分支、7宗為南非、4宗巴西及12宗未分類。另外兩宗輸入個案患者來自美國。

至於13宗本地個案，5宗源頭不明，包括一名機場地盤搭棚工人，項目編號為3801，承辦商為中國建築，地盤興建無人駕駛列車和行李輸送隧道。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日交代時，表示相信患者和早前三跑群組無關，患者沒有病徵，住在欽州街1至9號，30多名地盤員工被列為密切接觸者，須送往檢疫，同工程地盤的幾百名人員要強制檢測。

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第二名為北角英皇道430號新都城大廈B座地舖佳坊地產經紀，幾名同事要送往檢疫。佳坊地產已暫停營業，而鄰近地產舖的口罩攤檔及芝麻醬攤檔仍在營業。現場可見，佳坊地產旁邊就是新都城大廈B座住宅的電梯大堂，不時有住戶出入。

電腦程式員發病前曾到K11 MUSEA戲院

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，他最近無帶客睇樓，3月4日最後上班、3月5日開始咳，但3月2日時有業主到過其辦公室商討事情，雖然雙方都有戴口罩，但在室內相處20多分鐘，謹慎起見該業主會被列作密切接觸者。經紀3月1日跟家人到過明星金閣海鮮酒家進餐。張竹君稱，即使經紀有帶客睇樓，因經紀逗留時間不長，該廈居民都毋須強制檢測。

第三人為32歲電腦程式員，他於尖沙咀加拿芬道2號4樓UNDONE公司工作，最後上班為上星期一（1日），公司有約30人，10多名同事要檢疫，其他公司人員要強制檢測。他住在大南街258號，3月1日發病，曾去過北河街街市，2月26日去過華嫂冰室及尖沙咀K11 MUSEA戲院，用過同層洗手間。

第四人為沙田石門京瑞廣場文員，幾名同事要隔離；最後一名無源頭患者為退休人士。

讀聖保羅兩兄弟確診

8宗有源頭患者方面，包括居住麥當勞道聖保羅男女中學舍堂的中六男宿生；另一人為西環般咸道聖保羅書院學生，他最後上學日為3月3日，3月5日檢測呈陽性。二人為兄弟，其在長沙灣政府合署勞工處工作的父母，早前已確診，一家四口連同外傭居於荃灣愉景新城，其外傭昨也初步確診。