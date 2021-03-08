男子以迷姦水迷暈非禮舊同學　後再用以迷姦女網友　囚9年10月

撰文： 朱棨新 郭顥添 最後更新日期： 2021-03-08 17:06

年輕男子認數年前網購得「迷姦水」後，曾用於一名與他相熟的舊女同學身上，趁到對方家做訪時，不止一次令她昏倒，再非禮及拍她裸照。後來女同學疏遠了他，他便以尋性服務為名，與一名菲律賓男子見面時，給對方喝下了藥的列酒，趁對方不適時偷走其5萬多元。之後他變本加厲，把藥物用在一名首次見面的女網友，並在對方昏倒時把她強姦，及偷去其手錶及無線耳機等財物。男子今(8日)在高等法院承認全部指控，庭上透露他把藥用在要好女同學身上，只為與她有親密的接觸。法官指被告嚴重違反誠信，兩名女事主均有受創，判被告入獄9年10月。

被告蘇梓俊，24歲，承認1項強姦、2項非禮、4項施用藥物以便作非法性交或非法行為罪、兩項盜竊及1項藏毒罪。控罪指他在2017年1月至2019年1月期間干犯上述10宗罪名。被告曾任侍應及冒險樂園當客戶服務員。

被姦事主患上創傷後遺症

法官判刑時指，本案案情極為嚴重。被告的行為邪惡，並有計劃行事，而且莽顧涉案毒物可對事主構成的傷害，判刑要反映對事主和其家人的影響，以及公眾對此類罪行的厭惡。

就涉及迷姦X的罪行，法官指在案中未有使用安全套，事後更拍攝和偷取對方所有財物。報告透露X事後會回想事件，有創傷後遺症。

舊同學Y在家也擔憂被偷拍

至於涉及被告舊同學Y的控罪，法官指被告嚴重違反誠信，他在Y住處犯案兼拍片。報告顯示，Y事後質疑被告為何做出此行為，見到與被告外形相似的人，都會想起事件。她原認為家中安全，現時會感擔憂遭偷拍和監視。她事件受困擾，感到噁心。

被告蘇梓俊在高等法院承認強姦、非禮、施用藥物以便作非法性交或非法行為及偷竊等10罪，被判入獄9年10月。(資料圖片)

女事主喝過咖啡醒來下身赤裸

控方案情指，被告在2019年1月11日在手機程式「Skout」認識23歲的女事主X，並相約同月15日在灣仔一酒店房內見面，該房並用被告名字作登記。X在房內吃了些蛋糕及被告為她預備的咖啡後，突有睡意並失去知覺。她翌日中午醒來，發現上身只穿著胸圍，下身赤裸，她更覺得下體濕潤及疼痛。同是她的手錶、無線耳機、內褲及4百元現金均不翼而飛。

X即向酒店職員求助及報警，經檢驗後發現X體內有氣硝西洋的代謝物，及一種名為佐沛眠的安眠藥。警方之後又發現，被告在強姦X前，也曾用「F水」干犯其他罪行。

被告認趁X失知覺無戴安全套性交

警方翌日拘捕被告，並在他家起出X失去的財物，除了她的內褲和現金。被告承認曾在網上購買能令人有睡意的「F水」，並倒在X的咖啡中，X之後睡著，他便趁X沒有知覺時，在沒戴安全套下與X性交，並曾在X體內射精。之後拿走X的內褲及財物離開。警察又在被告的手機中找到X只穿胸圍內褲的睡覺相，及1張拍下X身份證的照片。被告又稱，已把事主X的內褲丟了。

菲男A往洗澡後即被偷錢

被告在2018年12月24日在網上認識菲律賓男子A，被告並即帶同飲品到A所住的酒店見面，並叫A飲用，A最初拒絕，被告堅稱很好飲，A最後喝了少許，不久後便有睡意及視覺模糊，他想到浴室洗澡清醒一下，即聽到被告衝出房間的聲音，並發現他銀包內總值5萬7千港元的外幣不見了。

被告認找A為尋性服務

警方在2019年1月23日再拘捕被告，並在他的家搜查，並找到一瓶含安非他命類的危險藥物，被告承該瓶就是他從網購得來的「F水」。

被告稱當日到酒店房找A為尋性服務，他在給A飲用的列酒伏特加中加入了「F水」，然後趁A往洗手機擦牙時從其銀包取外不同國家的現金，然後離開。他已即使兌換了所有貨幣，並用取得的約5萬7千多元買了一部新電腦，及還了卡數。

趁女同學Y無知覺摸近一句鐘

被告又承認他曾用類同手法，於2017年非禮舊女同學Y，其電腦等仍藏著Y的出浴照影片及昏迷下被拍下包括X胸部、下腹至臀部的照片。

Y是與被告同年，二人是中學同學，更份屬好友，並一直保持聯絡。2017年初，被告曾往Y家做訪時，在Y的飲品中加入「F水」，因為他想與Y有密切接觸。他待Y先去知覺後，伸手入其胸圍內摸其胸及下腹，又拍下照片，有時又會花一句鐘摸Y，並在Y的家人回家前離開。有次Y更昏睡達8小時才醒來。

至2018年5月，他發現Y開始疏遠他，他認為Y或想到他曾向她下藥。

藥物效力長達8小時

專家指出，被告向各事主施用的「F水」其成份是一種效力極重的鎮靜劑，且是透明兼無色、無味，又稱「迷姦水」，能在30分鐘內見效，並能維持8小時之久。服用的人會很快感到暈眩及失去知覺，並會感到混亂及判斷能減弱。案中3名事主的癥狀，均與曾服用這藥的情況吻合。

案件編號：HCCC 271/2020