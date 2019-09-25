醫護助理涉助男護士迷姦案　被告稱目睹性交過程　嚇至如失了軀殼

男醫護助理涉協助及教唆男護士迷姦女網友案續審，法庭今（25日）繼續播放醫護助理的警誡會面錄影。被告稱他見男護摸事主的胸部時，曾出口勸阻，對方打算性交時，他亦有再次勸道說：「不如你叫雞啦。」他不贊同男護的做法，自己亦沒有參與其中。被告又稱，他雖然一直想離開，但當時嚇至「冇咗個軀殻」而留在房內。被告又透露，與男護士不太相熟，但會相約一同嫖妓，並會二人共召一名性工作者。

被告陳衍韶否認協助及教唆強姦罪，在高等法院受審。(資料圖片)

被告陳衍韶（34歲，案發時任職醫護助理）否認2017年10月18日在土瓜灣某賓館協助及教唆楊贊霖（33歲，案發時任職護士）強姦當時29歲的女子X。楊已承認一項強姦罪及一項施用藥物以獲得或便利作非法的性行罪。

見男護士摸事主胸

被指在房內逗留約45分鐘的陳在警誡會面中供稱，當日收到楊傳來「有嘢食」的訊息，其後抵達土瓜灣某公園時見對方扶著一名似是醉酒的陌生女子，他不知兩人的關係。楊透露給事主喝了「乖乖水」，被告幫忙將她帶往賓館，閒聊一會後，楊把她移到床上並且摸事主的胸。

曾勸男護士「叫雞好過啦」

陳稱，楊有問他要不要「一齊搞」，但他不贊同此等做法，又勸說：「吓，佢醉咗喎，唔好啦。」楊其後親吻事主，之後脫下雙方衣物。陳對楊說：「叫雞好過啦。」惟對方不予理會，沒有使用安全套下與事主性交數分鐘。陳續說他一直想走，但由於太驚而「傻咗咁企喺度」，又指從沒想過這種事會發生在自己身上。

陳形容與楊不太相熟，偶爾會相約吃飯及嫖妓。他透露兩人曾一同嫖妓2次，均是召同一名性工作者。

聆訊下午續。

案件編號：HCCC152/2019