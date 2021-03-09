指何婉琪違信託責任案勝訴　何豹未能證損失獲賠1元　兼須付訟費

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-09 20:46

何鴻章兒子何豹2006年入稟高院，指信託人「十姑娘」何婉琪，未有調查信託中的其中一間公司，交易出現異常及「賤賣」地皮的情況，也未在何豹滿21歲時，告知他其信託權益。官司纏繞多年後，法官今日（9日）頒判辭，指十姑娘的確未在何豹滿21歲時，告知他其信託權益，但何豹無法證明相關損失，法庭只批出1元的象徵性賠償，另何豹需支付訟費。

訴訟歷時逾十年

原告為何豹，被告為「十姑娘」何婉琪的遺產執行人何東舜銘、何鴻章及Hotung Estates Limited。訴訟在2006年開始，但何豹在2009年已放棄針對何鴻章及Hotung Estates Limited的訴訟，而何婉琪及何鴻章分別已於2018年及2017年離世。

何豹聲稱2000年才知信託存在

十姑娘以信託方式，替何豹與其兩名兄弟持有兩間公司的股份，何鴻章是該兩公司的董事，據何豹所述，父親性格剛強，何豹更形容他是「控制狂」，而何豹於2000年才知道信託的存在。

何豹指控，十姑娘未有調查其中一間公司的交易出現異常，以及公司「賤賣」地皮，也未在他年滿21歲時知會其信託權益，違反信託責任。

何婉琪小資料。(詳看下圖)

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官指何豹未提供地皮估價資料

不過，法官認為何豹未有提供足夠文件指公司出現異常交易，而且十姑娘雖然作為信託人，她在兩間公司都並非主要股東，若她要索取交易資料，或要向公司、甚至何鴻章展開法律程序。再者當時何豹為該公司的董事，若他也無法取得交易資料，更枉論是十姑娘？另外，何豹也無法提供相關的地皮估價資料。

需向十姑娘遺產執行人付訟費

雖然十姑娘未在何豹21歲時，向他告知其信託權益，違反信託人責任，但何豹無法證明自己有何損失，所以法庭只批准象徵性1元賠償，但何豹要向十姑娘的遺產執行人何東舜銘支付訟費。

案件編號：HCA1216/2006