「賭王」何鴻燊因病離世不足一個月，大房女兒何超雄便就遺產分配問題入稟香港高等法院，令賭王數房的妻兒子女都大感愕然。何鴻燊以賭博娛樂建立傳奇的一生，成就富可敵國的江山，但有錢人總離不開豪門恩怨，曾與賭王形影不離為賭王打江山的親妹—人稱「澳門第一美人」的何婉琪（十姑娘），竟曾為一段「亂倫孽戀」與賭王對簿公堂，而何婉琪（十姑娘）最後也與情人也反目，兩兄妹關係破裂直到兩人離世前仍沒化解。

嬌豔動人的何婉琪（十姑娘）曾吸引日本皇軍大帥、黑幫大亨和末代皇帝

人稱「十姑娘」的何婉琪曾被傳媒譽為擁有「靚絕濠江」的美貌，也是賭王何鴻燊的妹妹。 (微博@扒圖老祖)

人稱「十姑娘」的何婉琪曾被傳媒譽為擁有「靚絕濠江」的美貌，艷壓群芳的何婉琪吸引眾多名望貴族拜倒在她的石榴裙下。生於1923年何婉琪（十姑娘），小學階段曾在「高官產地」的嘉諾撒聖心書院就讀，天資聰穎加上驚艷美貌，深得父親何世光疼愛，年紀輕輕便陪到父親到各地會客交際，就連上海黑幫大亨杜月笙也被何婉琪的花容月貌所吸引。有指何婉琪更被一名日本皇軍大帥相中，對方要求讓何婉琪（十姑娘）成為她的妾侍，更派遣軍兵上上船搜捕何婉琪，可幸對方無功而回，何婉琪（十姑娘）也得以逃脫。

艷壓群芳的何婉琪在家族中排行第9位，因聰明才智和樣貌讓深得父親的喜愛。 (微博@嫁给劳尔)

回到香港的何婉琪（十姑娘）在1941年遇上香港保衞戰，因戰亂關係何婉琪便隨同父親移居越南的胡志明市，有傳嬌豔動人的何婉琪更吸引到越南末代皇帝保大帝的青睞，更讓何婉琪可輕鬆地為她父親，在越南拿到難以獲得的博彩業賭牌。何婉琪與父親在越南經營4年的博彩生意後，才回到香港，但是次的決定卻讓何婉琪（十姑娘）陷入糾纏七十年的「亂倫孽戀」當中，更為何婉琪寫上傳奇的一生。

【按下圖看】回顧何婉琪（十姑娘）年輕時美貌驚艷:

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「孽戀」竟珠胎暗結 終為錢對薄公堂

何婉琪（十姑娘）在一次何東結婚紀念舞會遇上年輕3歲的堂弟何鴻章，兩人譜出孽戀。(微博@娛九叔)

在1945年，何婉琪（十姑娘）在何東結婚紀念舞會遇上年輕3歲的堂弟何鴻章，23歲的何婉琪被自己的堂弟何鴻章所吸引着。或許是年輕時便遇上事業有成、風流倜儻和智勇雙全的男人，反倒是清純純樸的何鴻章打動了何婉琪的心，何鴻章也對何婉琪一見鐘情，即便兩人互生情愫，但近親相戀關係，根本在何東這個名門望族來說是一段不能接受的醜事。被家族稱為「孽緣」的何婉琪與何鴻章被逼分開，何鴻章被家人送往美國讀書，何婉琪被家人催迫婚禮，受限於家族的名譽下，何婉琪（十姑娘）在1946年也下嫁商人麥志偉。

不料六年後，何婉琪竟再次與美國學成歸來的堂弟何鴻章舊情復熾，兩人不被世俗和家人認可的禁忌戀更加激起彼此的情感，即使何婉琪已成為人妻，但仍與何鴻章搭上，更珠胎暗結，但當時何婉琪隱瞞何鴻章她已懷孕消息，更在1959年誕下私生子麥舜銘，何鴻章被蒙在鼓裡最後也另娶她人，但卻對何婉琪從未忘情，何鴻章也曾向傳媒透露過：「我愛她（何婉琪）70年，我曾經送她很多的禮物。」

何婉琪與美國學成歸來的堂弟何鴻章舊情復熾，更暗地珠胎暗結誕下私生子麥舜銘(右邊) (微博@linux_study進豪宇)

「亂倫孽戀」在名門望族中終究是一場夢，何婉琪唯有寄情工作去填補空虛的心，輔助賭王建立他在澳門的賭業王國。不過，金錢與權力總會讓一切關係變質，何婉琪在自傳《十姑娘回憶錄之與魔鬼抗衡》卻談道「九哥」何鴻燊種種不是，更說對方不是真心對待自己，只是想借用她的能力來輔助他的賭業，兩兄妹也因而對薄公堂，更老死不相往來，形同陌路人。

何婉琪與相愛多年的情人何鴻章，也因為股權反目，即使何鴻章離世時的遺願是何婉琪可以親自去送別他，但最後何婉琪只是送上花牌，從沒露面。數年後何婉琪也因病離世，她的遺體安葬與亡夫麥志偉及情人何鴻章的墓地為鄰，一段的「亂倫孽戀」最終也深埋在長土裡。

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