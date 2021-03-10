錢寶芬襲法庭保安求上訴　稱年紀不輕非暴戾　官：長者可具侵略性

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-10 14:15

人民力量兼旺角鳩嗚團成員錢寶芬，於2018年退休警司朱經緯襲擊案提上訴時，意圖未經安檢下進入高等法院，遭女保安阻止時打人，早前在裁判法院被裁定普通襲擊罪成，判監7日，緩刑一年。錢不服裁決，今（10日）在高等法院，聲稱當日與保安的碰撞純屬意外，又稱她年紀不少又無案底，非暴戾之人。惟法官陳慶偉卻回應說，香港法庭的保安已可謂十分鬆懈，又指不少謀殺誤殺案，都是長者為小事爭執，結果攪出人命，又稱上了年紀也可以有侵略性。最後把案押後裁決。

上訴人錢寶芬，58歲，早前被裁定於去年9月14日，在高等法院地下至一樓的3號樓梯間，襲擊張蘭綺罪成。

律師質疑只是意外官不接納

代表錢的律師指，從原審裁判官的裁決可見，法庭也認同控方兩名證人的口供有「不可磨合的分歧」，但裁判官最終選擇相信其中一人，並裁定錢罪名成立。律師認為，即使裁判官不相信第一被告並不考慮其供詞，也不能化解證人證詞中存有分歧的問題，故認為法庭不能在此基礎下將被告定罪。

再者，案發當日現場情況混亂，法庭保安試圖阻止錢在未接受安檢前進入法庭，期間前方保安曾「左郁右郁」試圖攔截錢，故不排除當中二人僅是不小心撞到，認為事件純屬意外。

人民力量成員錢寶芬稱2018年涉襲法庭保安只是意外。（資料圖片）

香港法庭保安已十分寛鬆

惟法官陳慶偉不接受意外一說，指當時有保安叫錢「唔好走」，但錢仍堅持不接受安檢並走上樓梯，即使錢沒有意圖襲擊保安，最少也屬莽顧後果(reckless)。陳官又稱，他進入法庭前也需要接受安檢，保安雖能認出他，他也需經過程序，並指這安排有其必要性。陳官又舉例稱，因曾有人用刀破壞法庭設施和用尿淋向律師和法官，因此法庭不准公眾帶水進法庭。惟他指香港法庭也許是世界上保安最為寬鬆的地方，在部份英國法庭內，公眾人士甚至不准攜帶手機，因手機有可能會被利來引爆炸彈，可見其保安之嚴密程度。

上了年紀也可以具侵略性

律師續指，錢年紀不小，也沒有任何刑事紀錄，可見她並非一個暴戾的人，不會主動衝向保安，又指如果前方保安沒有「左郁右郁」試圖攔截被告的話就不會發生碰撞，故希望法庭能考慮事件純屬意外的可能性。陳官隨即反駁稱，有些人上了年紀會變得具侵略性，又指很多謀殺、誤殺案件，均源於一些上了年紀的人在街上因小事爭執而起，一言不合動武，最終攪出人命。

雙方今日陳詞完畢，陳官稱會押後下判辭。

案件編號：HCMA 273/2019錢金錢