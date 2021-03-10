保釣行動委員會主席羅堪就　因未付律政司逾百萬訟費　遭頒令破產

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-10 15:34

保釣行動委員會主席兼社會民主連線成員羅堪就，去年底遭律政司入稟申請破產，指他拖欠律政司過百萬元訟費，聆訊今（10日）在高院審理，法庭在羅不反對的情況下批准律政司申請，正式頒令羅破產。

羅透露被追討訟費約110至120萬

本案破產呈請人為律政司，由政府律師孔樂貽代表，指羅自2011年法庭頒下訟費命令至今仍未償還拖欠律政司的訟費，現已準備好文件，並要求法庭今日頒下羅的破產令。羅表示明白及接受，承認自己沒有出席訟費評定審訊，直至去年律政司入稟申請他破產時，才知道訟費被評定為110至120萬元。羅又指他一直沒有收到償還訟費通知，並不滿律政司9年來都沒有向他追討利息，去年卻突然要求他償還。

羅表不滿 官著向立法會投訴

聆案官在羅不反對下頒令他破產，提醒他未來4年需要遵守破產官的指示，同時亦提醒他破產期滿後，政府依然有可能會向他繼續追討餘額；羅則稱「無良政府要追到我幾時」、「點解條法例要追到我死為止」，聆案官則稱如有這方面的投訴，應向立法會投訴，法庭無法處理。

翻查資料，羅堪就於2009年曾就針對海事處阻撓他出海前往釣魚台進行「保釣運動」一事，提出司法覆核但被判敗訴並被判須繳付訟費兼利息。

案件編號：HCB 8288/2020