梁頌恆被追薪津93萬未還款　遭法庭頒令破產

前青年新政成員梁頌恆，在宣誓風波中遭褫奪立法會議員資格後，再遭立法會行政管理委員會追討已支付的薪酬津貼，被判需交還93萬元。惟梁未有理會追討，遭行管會申請破產。梁於去年11月赴美尋求政治庇護，高等法院聆案官今(6日)在其缺席下，頒令將梁破產。

立法會行政管理委員會，去年8月以債權人身份，要求法院頒令梁頌恆破產。

法庭將以電郵通知梁

案件今在聆案官席前處理，在梁頌恆缺席下，聆案官頒令將他破產。由於債權人指梁曾公開表示不會再返港，聆案官遂按債權人的要求，把相關破產的文件寄到梁報稱的地址外，亦會以電郵通知他。

並需支付行管會訟費

梁與游蕙禎在宣誓風波司法覆核案敗訴，遭褫奪立法會議員資格後，遭行管會入稟，追討已支付的薪酬津貼。該案於去年5月提訊時，區域法院司法常務官在兩人缺席聆訊下，剔除兩人的抗辯，判梁及游各須向行管會交還約93萬元，和支付行管會的訟費。

身兼行管會主席的立法會主席梁君彥之後指，因梁頌恆未有理會追討，因此會向他提出破產申請。行管會亦將透過代表律師，回應游蕙禎的還款建議。

案件編號：HCB5651/2020

梁頌恆由參與立法會議員至被頒令破產經過。(詳看下圖)