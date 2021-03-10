新冠肺炎｜港大研究發現混合瘧疾、流感和胰臟炎藥物　可抑制病毒

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-10 19:31

新冠肺炎疫情持續，全球至今未發現到有效治療新冠病毒的藥物。不過，香港大學醫學院微生物學系的研究團隊最近發現，聯合三種現有藥物一起使用，能抑制到新冠病毒，該三種藥物現時在部分國家用於治療瘧疾、流感和胰臟發炎。另外，該團隊又發現，一種雙功能的廣譜抗病毒肽「8P9R」亦可有效抑制到新冠病毒。該研究成果已在國際科學雜誌《自然通訊》上發表。

香港大學李嘉誠醫學院、電機電子工程系及電子顯微鏡硏究所合作，從新型冠狀病毒患者分離及培育的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）電子顯微照片。病毒經過24小時培育之後，大量病毒（經電腦掃描着色為橙色）附於細胞表面 （經電腦掃描着色為藍色），大約有300粒。（資料圖片／港大醫學院提供圖片）

倉鼠測試證混合三藥物可抑制病毒在肺部複製

新型冠狀病毒能夠通過「内涵體內吞」和「直接的細胞表面融合」兩種途徑感染人體細胞，抗病毒藥物如能同時抑制這兩個感染途徑，可能會達到更好的抑制效果。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇的團隊在一項最新研究發現，廣譜抗病毒肽「8P9R」具有雙功能抗病毒活性，能同時抑制上述兩種途徑，阻止病毒在倉鼠體內的複製，「8P9R」有望繼續開發成廣譜抗病制劑，從而應對將來的新興病毒疾病。

團隊同時發現，臨床上已有的藥物「氯喹」(Chloroquine)、「阿比多爾」(Arbidol) 和「卡莫司他」(Camostat)的聯合用藥，能夠有效抑制新冠病毒在倉鼠肺部的複製，亦有效抑制到兩個感染途徑。團隊認為，這個聯合用藥策略有可能會被借鑒或應用到臨床實驗去治療新冠肺炎的病人。

杜啟泓表示，雖然現時可以使用「雞尾酒療法」去對抗新冠病毒，但假若病毒變種，現時有效的療法也可能會失效，因此需研究針對不同感染途徑的藥物。 (資料圖片)

新冠病毒變種或令「雞尾酒療法」失效

團隊成員之一、港大醫學院微生物學系臨床副教授杜啟泓表示，雖然現時可以使用「雞尾酒療法」去對抗新冠病毒，但假若病毒變種，現時有效的療法也可能會失效，因此需研究針對不同感染途徑的藥物。

他稱，「氯喹」本用於治療瘧疾，「阿比多爾」就在內地和俄羅斯被用作對抗流感，「卡莫司他」於日本可用於治療胰臟發炎，「這三種藥已在人體批准可以使用，雖然部分藥並非在全球也獲批准，但可以更快進入人體臨床試驗。」

至於廣譜抗病毒肽「8P9R」，杜啟泓指出，未來會繼續研究如何提高這種藥物的效用，包括使用哪種肽，使用注射、內服或其他方式讓人體吸收，亦需考慮其副作用。