新冠肺炎︱世衛宣布疫情大流行近一年　譚德塞：當初有人不聽警告

撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-03-10 17:01

世界衛生組織（WHO）於一年前的3/11宣布新冠疫情「大流行」，如今還有許多國家陷在疫情之中，並且指責WHO當初的反應太過緩慢，WHO表示，這些指責WHO沒有發出足夠警報的人需要「助聽器」。

世衛衛生緊急項目執行主任瑞安（Michael Ryan）表示，在疫情剛開始的時候，他表示有太多國家認為疫情與己無關。

如果你在一個山谷裏，一個大壩爆裂，你知道你有風險，你會採取行動。但如果你站在山頂上，你不會感到同樣的危險，除非水面上升。

他表示：「恐怕有太多的國家以為自己是站在山頂上，想觀望着水位上漲，等着看其他國家被淹沒。」「但他們沒有意識到的是，水位上漲最終會淹沒他們。」他表示，「是的，也許我們需要喊得更大聲。但也許，有些人需要助聽器。」

他沒有確切的指出他指「需要助聽器」的是哪些國家，不過當初特朗普政府跟WHO發生了強烈衝突，指責譚德塞被中國「收買」，並協助北京掩蓋真相。

世界衛生組織（WHO）於一年前的3/11宣布新冠疫情「大流行」，如今還有許多國家陷在疫情之中，並且指責WHO當初的反應太過緩慢，WHO表示，這些指責WHO沒有發出足夠警報的人需要「助聽器」。（美聯社）

譚德塞則指出，當初WHO宣布PHEIC（國際公共衛生緊急事件）後，一些國家仍沒意識到新型冠狀病毒帶來的風險，當時中國以外地區的確診例不到100例，也無人病故。

他表示，「我們必須了解的是：為何有些國家對這些警告採取了行動，而另一些國家卻反應遲鈍。」

他表示，隨着宣佈為PHEIC之後，WHO也不斷提醒各國要防範潛在可能會形成大流行的危險。但是後來愈來愈多國家淪陷，最終WHO在3月11日宣布疫情已經變成「大流行」。

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瑞安也表示，PHEIC這個分類，是WHO成員國在2005年以立法形式達成一致的，而且各國政府對這一分類以及隨後預警應引發的遏制反應都非常瞭解。

新冠疫情在自中國2019年12月爆出疫情以來，全球迄今已累計近260萬人病歿、1.16億人確診。

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