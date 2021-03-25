安心出行｜康文署場地揀填表有專人致電查核 　累計收逾200宗投訴

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-25 08:00

康文署早前陸續重開康文設施，但規定市民進入前需使用「安心出行」，或登記個人資料。多個康文署場地按內部指引要求，職員會即場致電查核填寫資料到訪者身分，有前線大嘆淪為磨心，與市民屢現糾紛，《香港01》獲悉，荃灣有大型場館短短一周已接獲逾百宗投訴。 康文署回覆指，截至本月11日，即重開近一個月後，轄下體育處所、表演場地、博物館和公共圖書館共接獲235宗就登記個人資料事宜的相關投訴，即平均每日接逾21宗投訴。至於即場致電核查身分有否法律基礎，署方指《私隱條例》保障資料第2原則規定，資料使用者應採取所有切實可行的步驟，以確保持有的個人資料準確。 個人資料私隱專員公署則稱，由本年1月至昨日(3月22日)止，共接獲8宗與「安心出行」或進入處所前登記個人資料的相關投訴，5宗獲立案處理。

康文署2月19日起重開部分場地，並規定入場人士需使用「安心出行」，或登記個人資料。據了解，康文署發出內部指引，倘市民選擇填表，檢查站人員需即時致電，證實聯絡電話屬實才可放行。指引又列明，兒童可填寫家長電話，由家長接聽代為確認。

無手機者可填住宅電話 無人接聽或要提供身份證明文件

不過，個別特殊情況則會「特事特辦」，包括無手機的到訪者可提供其住宅電話，倘無人接聽，職員應邀請到訪者口頭覆述其於表格申報的電話號碼，以及提供身份證明文件，以示姓名等資料屬實。

有手機但無攜帶者、填報家人電話號碼但無人接聽等，職員則同樣需指示到訪者口頭覆述手機號碼，及核實名字等個人資料等。如到訪者拒絕提供任何電話號碼，或使用安心出行，則應向對方表明署方會據第599F章拒絕其進場。指引亦列明，倘有不合作人士強行進場，可聯絡警方協助，並向上級及場地主管作出報告。

市民於本月1日起，進入政府大樓或辦公室前，必須使用「安心出行」或登記個人資料。(資料圖片)

康文署官網貼出新聞公告，指進入進入體育處所、表演場地、博物館和公共圖書館前必須使用「安心出行」，或登記個人資料，當中提到「登記程序需時，請預早到達，以免延誤用場時間」，但未有表明會即場致電查核。(康文署官網截圖)

內部指引又特別提到，檢查站人員不應將表格放置檢查站供市民索取填寫，首要應要求到訪者使用「安心出行」，「填表安排一般只方便少數對使用「安心出行」流動應用程式有困難的到訪者(例如沒有備有流動裝置的長者及兒童) 。」

記者以市民身分致電其中一間圖書館查詢填表事宜，被問到是否會即場致電查核，職員表示，「你預會打畀你」，至於提供的電話號碼方面，該職員則指，只要該電話可聯絡到該名到訪人士，即使非本人擁有亦可。

不提交資料會拒絕入場

記者另前往荃灣體育館實地視察，職員以放置在大門長檯的手機，按記者所填寫資料即場致電，並確認來電顯示後，即予放行。長檯上貼出告示，表明到訪者的資料只供協助政府應對疫情用途，署方授權入員始可查閱；到訪者如未能提供所需資料，則會被拒進入，但未有提及會即場致電查核，康文署官網亦然。

不過，並非所有康文署場地有同樣安排，記者於周末期間前往沙田大會堂，填表後只需投進收集箱內，未有職員有所行動。

記者前往荃灣體育館實地視察，職員待記者填寫資料後，以放置在大門長檯的手機即場致電，並確認來電顯示後，即予放行。(陳淑霞攝)

社區組織協會幹事吳衛東表示，不少露宿者沒有手機，亦未必有設施可供叉電，或因經濟狀況未能負擔電話費，有關做法無疑是剝削他們使用政府康文設施權利。他續指，露宿者平日會出入體育館及圖書館等，「係咪要訓晒係政府總部先安樂？」

有體育教練指，部分運動場地例如青衣運動場等，均有上述安排，填表登記資料後，會由職員即場致電核實，他表示，登記程序本身已耗時，再加上需逐人致電，部分在附近居住的練跑人士不會隨身攜帶手機，此舉做法無異擾民。

長檯上貼出告示，表明到訪者的資料只供協助政府應對疫情用途，署方授權入員始可查閱；到訪者如未能提供所需資料，則會被拒進入。(陳淑霞攝)

有康文署前線員工則表示，填紙仔及即場致電查核增加工作量，與市民的糾紛亦增多，「如果真係唔肯填電話，又唔肯裝個App，咁真係要跟規據，唔畀佢入。」該職員亦留意到，有租借康體設施的團體人士，全數填寫負責預訂場地的聯絡電話，該名前線又指，明白相關安排有防疫目的，但應有時限性，不應將其恆常化。

前線職員：做咗磨心 荃灣場館一周接逾百宗投訴

另一康文署職員則認為，致電查核的安排加重負擔，亦令前線成為磨心，雖然有外判人員代辦，但行政工作仍需由公務員負責，包括處理拒留資料者取消預訂場地的退款，亦收到來自各方的市民投訴，「嚴又話你嚴得濟，鬆又話你太鬆。」據了解，荃灣有大型場館短短一周已接獲逾百宗投訴。



康文署回覆稱，截至本月11日，轄下體育處所、表演場地、博物館和公共圖書館共接獲235宗就登記個人資料事宜的相關投訴。

發言人續指，如到訪者選擇到場時登記個人資料，場地職員可能會即場致電到訪者提供的電話號碼以作核實，核實後會即時刪除有關的電話紀錄。如到訪者提供了自己的手提電話號碼，到訪者只需出示有關的來電顯示即可，場地職員並不會檢查到訪者的手機內容。

發言人又表示，署方會妥善保管收集到的登記表，任何人未經批准不可查閱有關資料。所有收集到的登記表如無需要繼續保存，會在收集日起計31天後妥善銷毀。

個人資料私隱專員公署發言人表示，由本年1月至昨日(3月22日)止，共接獲8宗與「安心出行」或進入處所前登記個人資料的相關投訴，5宗獲立案處理。其中針對登記個人資料的投訴，上月及本月分別涉及兩宗及5宗。

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