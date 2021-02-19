安心出行｜圖書館重開入場需核實電話號碼　家長不滿入場程序太慢

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-19 16:16

康樂及文化事務署（康文署）2月16日宣布，因應冠狀病毒病的最新情況，更多康樂和文化場地將於今日（19日）重新開放，當中包括38間圖書館，新安排下入場人士需用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。記者今日到圖書館視察，發現職員需即場核實入人士的電話號碼，令程序非常緩慢，引起家長不滿。

入場需覆核資料造成混亂 登記人士多

現場分成2行排隊

記者今日到重開的屏山天水圍公共圖書館視察，正式開放入場時間為下午1時，12點半已見人龍，當中不少是小朋友及家長。現場分成兩行排隊等候，一行是用手機掃描「安心出行」二維碼，另一行是手寫登記資料，而登記資料的隊伍遠遠長於「安心出行」的隊伍。

正式入場時，「安心出行」的隊伍只需出示程式中的特定頁面即可進場，很快便全數順利進入，但反觀登記資料的市民則遲遲未能入場，因圖書館職員要求撥通市民登記時填上的電話號碼才可進入，而現場只有一名職員進行此程序，引來不少家長不滿，更有家長要求「不如我哋打你地圖書館電話或者你哋叫多幾個職員出嚟打電話，咁有排等！」，最終圖書館並未作出新安排，現場一度出現市民與圖書館職員發生口角的情況，大約半小時後所有市民完成入場程序。

設30分鐘清潔時間

重開的圖書館不提供電腦設施及報刊閱覽，座位分佈亦隔開一定空間做足安全社交距離，與之前重開不同的是不需拿籌號進入，場內職員告之，暫未有一個確切限制人數，因為目前看見入場人士不多，如果發現人流激增才會進一步限制。目前只有下午4時30分到5時需要關閉作清潔，市民可一直逗留直至清潔時段。

「安心出行」不會追蹤用戶

屏山天水圍公共圖書館入口亦張貼了有關「安心出行」流動應用程式不會追蹤用戶的行蹤的通知，指該程式不會使用流動電話內的定位功能或其他資料。出行記錄只會加密存放於用戶的個人流動電話內，不會備存到任何政府或其他系統。

2月19日起重開的康樂設施：

+ 17 + 17 + 17

公眾泳灘及游泳池繼續關閉

重開的康樂設施包括體育館、香港壁球中心／獨立壁球場、乒乓球中心、香港單車館、伊利沙伯體育館等的室內設施（兒童遊戲室除外）、運動場（用作田徑活動）、棋枱、露天劇場（只供個人休憩活動使用）、極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池、繩網陣、交通安全城、水上活動中心、足球場、曲棍球場、板球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場等。

部分康樂設施亦將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、公眾游泳池、兒童遊樂設施、燒烤場、室內兒童遊戲室、貝澳營地。

+ 7 + 7 + 7

重開的博物館設施

香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館由二月十九日起，將重新開放部分展覽設施。詳情請參閱三間場館的網頁。所有公眾節目、互動式展品及兒童設施將繼續暫停。重開的博物館每日實施特別開放時間由上午十時至下午五時（休館日除外），並限制館內人數。其他博物館將繼續暫停開放，包括香港電影資料館將繼續關閉以進行維修工程。

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